Hamburg (ots) -Bis zum 2. Oktober 2023 müssen Millionen "Pflichtveranlagte" ihre Steuererklärung für das Jahr 2022 beim Finanzamt einreichen. Mit einer guten Software ist die Sache schnell erledigt. Welches Programm am besten dabei hilft, zeigt der große Vergleichstest.Neben sechs PC-Programmen nahm COMPUTER BILD auch sechs Online-Dienste und Smartphone-Apps für die Steuererklärung unter die Lupe. Sie mussten sich in einem schwierigen Musterfall beweisen: Neben verschiedenen Einkunftsarten und Ausgaben spickten Finanzprofis den Fall mit aktuellen Änderungen im Steuerrecht.Anders als im Vorjahr lieferte kein Kandidat die von den Experten errechnete Prognose. Bei der Höhe der Nachzahlung lagen die meisten Programme immerhin nur knapp daneben. Zwei Testkandidaten verschätzten sich dabei jedoch massiv: Während der Vorletzte im Testfeld eine viel zu geringe Steuerlast anzeigte, verkalkulieren sich ungeübte Nutzer mit dem Schlusslicht um mehr als 900 Euro zu ihren Ungunsten!Ergebnis: Auch in diesem Jahr liegen klassische Steuersparprogramme für Windows vor den Steuer-Apps und reinen Online-Diensten. Wer kein Finanzprofi und des Amtsdeutschen nicht mächtig ist, macht mit dem Testsieger WISO Steuer und dem Preis-Leistungs-Sieger Tax von Buhl nichts falsch. Im direkten Vergleich hat WISO Steuer vor allem für Selbstständige Vorteile, für die meisten Steuertypen - Angestellte, Familien, Rentner, Vermieter oder Geschiedene - reicht aber auch das günstigere Tax.Den vollständigen Vergleichstest lesen Sie in der COMPUTER BILD-Ausgabe 6/2023, die ab 10. März 2023 im Handel verfügbar ist.