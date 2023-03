Hongkong, 23. März 2023 (ots/PRNewswire) -Mit innovativen Mini-LED- und QLED TV können Fans gemeinsam neue Dimensionen der Unterhaltung erleben.TCL, eine führende Marke für Unterhaltungselektronik und die zweitgrößte TV-Marke der Welt, hat heute mit der Ankündigung mehrerer hochkarätiger Sportsponsorings, die eine Vielzahl von Disziplinen in mehreren Märkten abdecken, sein Engagement für seine Kunden und eine der am häufigsten geteilten Leidenschaften der Welt unter Beweis gestellt.Als Marke, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, zu Großartigem zu inspirieren, weiß TCL, welchen Einfluss der Sport auf die Herzen und das Leben von Menschen aus allen Teilen der Welt hat. TCL nutzt die Möglichkeiten der Technologie, um das Anschauen von Sport so angenehm und unterhaltsam wie nie zuvor zu machen. Das Ziel ist es, Menschen zusammenzubringen, um bedeutungsvolle Momente zu feiern und die Freude an einer der größten Freizeitbeschäftigungen des Lebens zu genießen.Wie der Kundenstamm von TCL ist auch die Welt des Sports unglaublich reichhaltig und vielfältig. Zu Beginn dieses Jahres gab TCL America bekannt, dass es zum offiziellen Partner der NFL in Nordamerika ernannt wurde. Anstatt sich auf eine bestimmte Disziplin zu beschränken, hat sich TCL dafür entschieden, seine Reichweite zu vergrößern, indem es eine Vielzahl von beliebten Nationalmannschaften und herausragenden Veranstaltungen in einem Querschnitt von Wettbewerbsligen unterstützt.Unterstützung des wichtigsten lateinamerikanischen Fußballturniers als Premium-Partner der CONMEBOL LibertadoresDurch das Sponsoring einer der wichtigsten Ligen Südamerikas, der CONMEBOL Libertadores, hofft TCL, ein weltweites Publikum für die Fußballbegeisterung der Region zu inspirieren.TCL schließt sich anderen globalen Marken als Sponsor der CONMEBOL Libertadores während des Zyklus 2023-2026 an. TCL wird dabei von der Markenpräsenz auf den Aufnähern der Schiedsrichtertrikots, den Werbetafeln auf dem Spielfeld und den LED-Plakatflächen profitieren. Die Marke wird Tickets erhalten, um mit Kunden in allen Ländern aktiv zu werden und Superfans bereichernde Erfahrungen zu bieten.Start ins Jahr 2023 mit einem neuen Fokus auf den europäischen Fußball; TCL wird offizieller Partner der spanischen und italienischen NationalmannschaftenAuf der anderen Seite des großen Teichs unterstreicht TCL sein Engagement in Europa und hat eine Vereinbarung mit dem Königlichen Spanischen Fußballverband (RFEF) und dem Italienischen Fußballverband (FIGC) getroffen, um bis 2026 offizieller Partner der spanischen und der italienischen Nationalmannschaften zu werden.Die Vorfreude auf den bevorstehenden Sommer mit seinen großen Fußballturnieren ist groß. Nie war es aufregender, ein Fan des europäischen Fußballs zu sein. Die Unterstützung dieser beiden legendären Teams durch TCL unterstreicht die Entschlossenheit des Unternehmens, in zwei sehr wichtigen europäischen Märkten weiter zu wachsen.Mit der zusätzlichen Unterstützung für verschiedene Mannschaften und Wettbewerbe in Argentinien, Australien, Brasilien, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten, unter anderem, ist das Engagement von TCL für den Fußball langjährig und weitreichend. TCL unterhält auch kontinuierliche Beziehungen zu einigen der größten Sporthelden des Spiels, zuletzt zu Pedri, Rodrygo, Phil Foden und Raphaël Varane.Offizielle Partnerschaft mit der Australian Football League (AFL)TCL Electronics ist seit 2004 auf dem australischen Markt tätig und bietet eine breite Palette von Produkten an, die von Fernsehern bis zu Waschmaschinen reichen. Als einer der spannendsten Sportarten der Welt gab die Australian Football League (AFL) eine neue Partnerschaft mit TCL Electronics in Australien bekannt. Die Partnerschaft verbindet die AFL mit dem Unternehmen TCL, das seit langem die Kraft des Sports und den verbindenden Geist anerkennt, der die Spieler und die gesamte Gemeinschaft zu Höchstleistungen anspornt.TCL wird außerdem das ganze Jahr über wichtige Kunden, Anbieter und Einzelhändler auf der TCL Supersite im Marvel Stadium und bei AFL-Veranstaltungen empfangen.Ausweitung des Basketball auf der ganzen Welt über die FIBA Basketball World Cup PartnershipNeben dem Fußball bereitet sich TCL darauf vor, das größte Basketballturnier der Welt und die besten Stars des Sports auf die Philippinen zu bringen, bevor die FIBA Basketball-Weltmeisterschaft 2023 stattfindet.Ab dem 25. August werden die drei Gastgeber - die Philippinen, Japan und Indonesien - die Gruppenphase der Weltmeisterschaft austragen. Der Wettbewerb wird am 10. September in Manila, Philippinen, mit der Krönung der Champions 2023 seinen Höhepunkt erreichen.Stärkung der Präsenz von TCL in Indien durch Sponsoring des Sunrisers Hyderabad Cricket-TeamsTCL ist außerdem das vierte Jahr in Folge offizieller Partner des beliebten indischen Cricket-Teams Sunrisers Hyderabad (SRH) und unterstreicht damit sein Engagement für Kunden in Indien durch die Unterstützung des beliebtesten Nationalsports.Mit dem Beginn der Kricket-Saison 2023 Ende dieses Monats werden die Fans in Indien und auf der ganzen Welt voller Vorfreude vor ihren Fernsehgeräten sitzen. Durch die zugängliche Technologie und die Unterstützung von SRH bietet TCL Millionen von Cricket-Liebhabern auf der ganzen Welt ein bequemes und intensives Fernseherlebnis.Führungspersönlichkeiten auf und abseits des Spielfelds - die leistungsstarke Verbindung von Technologie und SportTCL hat erkannt, dass Fernsehgeräte die einzigartige Fähigkeit haben, Menschen auf der ganzen Welt miteinander zu verbinden und zu inspirieren, indem sie in das Geschehen auf dem Bildschirm eintauchen können. Von allen verfügbaren Fernsehinhalten hat es unbestreitbar etwas Magisches, Sport live zu sehen und genau die gleichen Emotionen zu spüren, die Millionen anderer Zuschauer auf der ganzen Welt zur gleichen Zeit empfinden.Als Titan der Innovation ist TCL der Meinung, dass diese magischen Momente auch für die breite Masse zugänglich sein sollten, und strebt danach, klassenbeste Mini-LED- und QLED-Fernseher von einmaligem Wert zu schaffen. Mit den XL-Bildschirmen von TCL mit einer Bildschirmdiagonale von bis zu 98 Zoll verpassen Sie keinen Moment des Geschehens und haben das Gefühl, direkt am Spielfeldrand zu stehen. Darüber hinaus hofft TCL, durch diese globalen Sponsoring-Aktivitäten, die ein breites Spektrum von Fans ansprechen werden, bei den Nutzern großartige Momente zu wecken.Um mehr darüber zu erfahren, wie Sie mit den neuesten Produkten von TCL Ihr Lieblingsturnier genießen können, besuchen Sie www.tcl.com.Informationen zu TCL ElectronicsTCL Electronics (1070.HK) ist ein schnell wachsendes Unternehmen für Unterhaltungselektronik und führend in der globalen Fernsehbranche. Das Unternehmen wurde 1981 gegründet und ist heute auf mehr als 160 Märkten in der ganzen Welt tätig. TCL ist spezialisiert auf die Forschung, Entwicklung und Fertigung von Verbraucherelektronikprodukten, die von Fernseh- und Audiogeräten bis hin zu Smart Home-Technik reichen. Besuchen Sie die Website von TCL unter https://www.tcl.com. 