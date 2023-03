Baoding, China, 23. März 2023 (ots/PRNewswire) -Am 21. März hielt GWM auf der 44. Bangkok International Motor Show eine Pressekonferenz ab, auf der zum ersten Mal der Vorverkauf des GWM TANK500 HEV angekündigt wurde, was die Aufmerksamkeit der Medien und der Besucher vor Ort auf sich zog."GWM TANK500 HEV bedeutet ein neues Kapitel für die NEVs-Industrie in Thailand. Es bietet Nutzern mehr Komfort beim Reisen und wir möchten außerdem seine starke Leistung erleben", so Wongautocar, ein bekanntes lokales Nachrichtenmedium.Der GWM TANK500 HEV verfügt über eine erstklassige Geländegängigkeit, ausgezeichneten Komfort und modernste intelligente Funktionen. Das Modell wird den vielfältigen Bedürfnissen der Verbraucher beim Fahren gerecht.Das Modell basiert auf der GWM TANK Superhybrid-Architektur. Die Architektur, in der Motoren, Differentialsperren und ein TOD-Allradystem integriert sind, bietet entscheidende Vorteile wie hohe Leistung, niedrigen Kraftstoffverbrauch und intelligente Geländegängigkeit. Diese können Verbrauchern dabei helfen, Schwierigkeiten bei widrigen Straßenverhältnissen zu überwinden, einschließlich Steigungen, Matsch und Schlamm. Der GWM TANK500 HEV konzentriert sich auf ein bequemes und luxuriöses Erlebnis für seine Kunden.Die Details der Innenausstattung vermitteln einen luxuriösen Touch, darunter der großformatige, intelligente, zentrale Kontrollbildschirm, das digitale Display für Straßendaten sowie die Ledersitze. Das Modell verfügt über eine Doppelquerlenker-Vorderradaufhängung und eine Mehrlenker-Hinterradaufhängung, die Kunden in verschiedenen Szenarien wie Stadt- und Geländefahrten ein komfortables Erlebnis bieten.Ein weiteres Highlight des Modells ist seine Intelligenz. Der GWM TANK500 HEV, der zurzeit auf dem thailändischen Markt eingeführt wird, ist mit einem fortschrittlichen, intelligenten Fahrerassistenzsystem ausgestattet, das elektrische Differentialsperren vorne und hinten, TANK Turn, Wassertiefenkennung, Geschwindigkeitsregelung im Gelände und eine transparente Karosserie umfasst. Die transparente Karosserie kann Fahrern dabei helfen, die Straßenverhältnisse schnell zu erfassen, indem die Umgebungsbedingungen mit Kameras erfasst werden, was die Fahrsicherheit erhöht.Auf der Pressekonferenz wurde die Marke GWM TANK offiziell auf dem thailändischen Markt eingeführt. Der GWM-TANK, der weltweit als "Premium Geländewagen-Marke" gilt, zielt darauf ab, eine neue Produktkategorie zu schaffen, die den unterschiedlichen Lebensstilen der weltweiten Verbraucher mit den Markenmerkmalen "robust, unverwechselbar und frei" entspricht.Der GWM GWM-TANK wurde bereits in mehreren globalen Märkten, wie dem Nahen Osten und Australien, eingeführt und von den lokalen Medien und Verbrauchern gut aufgenommen. Das Debüt in Thailand ist einer der wichtigsten Schritte von GWM TANK, um auf den Weltmarkt vorzudringen. In naher Zukunft wird GWM TANK auch andere Märkte in den ASEAN-Ländern erschließen.GWM TANK wurde 2021 gegründet und hat seitdem weltweit mehr als 200.000 Fahrzeuge verkauft. Es wird sich führende Technologien zunutze machen, um ein vielfältigeres Portfolio zu schaffen, das mehr Verbrauchern weltweit ein intelligentes, sicheres und zuverlässiges NEV-Erlebnis für Fahrten jenseits fester Straßen bietet.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2039009/1.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/gwm-tank500-hev-startet-in-thailand-und-eroffnet-den-weltweit-ersten-vorverkauf-301779989.htmlPressekontakt:Pupu Li,+86-13466544432,lipupu@dsconsulting.comOriginal-Content von: GWM, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/148418/5470886