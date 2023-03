Die Angreifer konnten eine Java-Applikation über einen der Bitcoin-Automaten auf den Master-Server des Unternehmens hochladen und so mindestens 56 Bitcoin aus Hot Wallets ergaunern. Hacker haben eine Sicherheitslücke ausgenutzt, um Bitcoin-Automaten des Unternehmens General Bytes zu knacken. Das Unternehmen hat Standorte weltweit und wurde am vergangenen Wochenende Opfer der Hacker-Attacke, wie es in einem Statement ...

