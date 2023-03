Die US-Notenbank Federal Reserve hat an ihrem geldpolitischen Kurs festgehalten und den Leitzins um 0,25 Prozent angehoben. Und das, obwohl die Silicon Valley Bank in der vergangenen Woche Insolvenz anmeldete und auch die First Republic Bank unter Druck geriet. Wegen des Banken-Bebens sind unter anderem Analysten von Goldman Sachs davon ausgegangen, dass die Fed vorerst zurückhaltender gegen die hohe Inflation in den USA ankämpfen würde. Wie sich das restriktive Vorgehen der Währungshüter auf die Märkte auswirkt, verrät Marc Richter. Der Market Maker der Baader Bank erklärt außerdem, auf welche wichtigen Termine die Börse nun hinfiebert und wie sich DAX und Co. bis dahin entwickeln dürften.