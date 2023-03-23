DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
VANTAGE TOW. 21/25 DE000A3H3J14 24.03.2023 HZE/EOT
VANTAGE TOW. MTN 21/27 DE000A3H3J22 24.03.2023 HZE/EOT
VANTAGE TOW. MTN 21/30 DE000A3H3J30 24.03.2023 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
VANTAGE TOW. 21/25 DE000A3H3J14 24.03.2023 HZE/EOT
VANTAGE TOW. MTN 21/27 DE000A3H3J22 24.03.2023 HZE/EOT
VANTAGE TOW. MTN 21/30 DE000A3H3J30 24.03.2023 HZE/EOT