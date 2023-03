DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:



THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:



INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL

VANTAGE TOW. 21/25 DE000A3H3J14 24.03.2023 HZE/EOT

VANTAGE TOW. MTN 21/27 DE000A3H3J22 24.03.2023 HZE/EOT

VANTAGE TOW. MTN 21/30 DE000A3H3J30 24.03.2023 HZE/EOT

Gold geht durch die Decke! - Experte zeigt exklusiven Geheimtipp Gold zieht an! Diese Gold-Aktie sollten Sie sich jetzt ansehen! Sichern Sie sich jetzt die ausführliche Analyse. Kostenlos und unverbindlich. Hier klicken!