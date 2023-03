"Eine multisensorische, immersive Reise durch die Cannabiskultur"

Der Verkauf von Eintrittskarten für die große Eröffnung von The House of Cannabis (THCNYC) ist am 7. April hat gestartet. Als erste permanente Einrichtung zelebriert The House of Cannabis die "High-Kultur" und ihren Einfluss auf Musik, Kunst, Mode, soziale Reformen und den Anbau. Zehn faszinierende Erlebnisse, die von Künstlern und Filmemachern gestaltet wurden, führen die Gäste in die vielfältigen Dimensionen der Cannabiskultur. Eintrittskarten sind erhältlich unter www.thcnyc.com.

"Dies ist der erste physische Ort, der den unglaublichen Einfluss von Cannabis auf die Kultur beleuchtet", berichtet Robert Frey, CEO bei Westside Museum LLC. "Ganz gleich, ob Sie Cannabis-Liebhaber sind, eine Beziehung zu der Pflanze als Freizeitbeschäftigung oder zu medizinischen Zwecken haben oder einfach nur Interesse an Cannabis haben alle werden von der Kunst und den Erzählungen hinter den Erlebnissen begeistert sein. Wie Kenner der Cannabis-Community wissen, geht es hier um Vernetzung, Kreativität und wichtige Themen, die soziale Reform betreffen. Wir wollten einen herausgehobenen Raum schaffen, der dazu beiträgt, diese sozialen Ideale zu fördern.

Diese neue Attraktion wird in ein einem 30.000 Quadratfuß großen, historischen Gusseisengebäude an der berühmten Kreuzung von Howard und Broadway untergebracht sein. Die Räumlichkeiten bieten eine private Lounge und einen Treffpunkt im Erdgeschoss mit Gemeinschaftsveranstaltungen, ein Café, einen Laden, eine Glasbläserei und ein ausgewähltes Sortiment an Cannabis-inspirierten Lifestyle-Produkten.

Die mit Eintrittskarte zugänglichen Ausstellungsräume sind täglich von 11 bis 20 Uhr geöffnet. Weitere Informationen finden Sie unter www.thcnyc.com. Folgen Sie uns auf Instagram unter @THCNYC.

Über The House of Cannabis

The House of Cannabis (THCNYC) ist das allererste multisensorische Erlebnis, das Besucher auf eine Reise durch die Cannabiskultur mitnimmt. Diese interaktive Reise zeigt zehn transportierende Erlebnisse, die von namhaften Künstlern und Filmemachern geschaffen wurden und die Verbindung von Cannabis zu Mode, Musik, Kunst, Popkultur und Landwirtschaft auf einzigartige und faszinierende Weise verweben. Das THCNYC ist in Soho angesiedelt, einem der berühmtesten Stadtteile von NYC, und erstreckt sich über 5 Etagen in einem historischen, gusseisernen Gebäude, das über 30.000 Quadratfuß groß ist. Diese neue Kultureinrichtung beinhaltet ein ausgewähltes Einzelhandelsangebot, ein Café und einen Eckladen sowie private Arbeits- und Loungebereiche. Schließen Sie sich der Revolution an und entdecken Sie eine neue Perspektive der Cannabiskultur. Folgen Sie uns auf Instagram @THCNYC oder besuchen Sie thcnyc.com.

