FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Donnerstag gestiegen. Bis zum Nachmittag kletterte der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,44 Prozent auf 137,12 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen fiel im Gegenzug auf 2,19 Prozent. Auch in anderen größeren Euroländern gaben die Renditen nach.

Die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed vom Vorabend fiel weitgehend wie erwartet aus. So hob die Zentralbank ihren Leitzins weiter leicht an. Zugleich gab sie sich mit Blick auf die Zukunft vorsichtiger. Analysten deuteten die Bemerkungen von Fed-Chef Jerome Powell als Möglichkeit, dass der Zinsgipfel in den USA bald oder schon jetzt erreicht sein könnte.

Am Donnerstag folgten mehrere weitere Notenbanken mit Zinserhöhungen. In der Schweiz, Norwegen und Großbritannien wurden die Zinsen wie erwartet weiter angehoben. Die Türkei tastete ihre Zinsen unterdessen nicht an./jsl/jha/