AKTIENMÄRKTE (18.33 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD* EuroStoxx50 4.207,14 +0,3% +10,9% Stoxx50 3.830,58 -0,1% +4,9% DAX 15.210,39 -0,0% +9,2% FTSE 7.503,04 -0,8% +1,5% CAC 7.139,25 +0,1% +10,3% DJIA 32.197,84 +0,5% -2,9% S&P-500 3.969,83 +0,8% +3,4% Nasdaq-Comp. 11.850,64 +1,5% +13,2% Nasdaq-100 12.798,39 +1,8% +17,0% Nikkei-225 27.419,61 -0,2% +5,1% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 137,18% +83 *zu Vortag

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 70,25 70,90 -0,9% -0,65 -12,7% Brent/ICE 76,21 76,69 -0,6% -0,48 -10,7% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 43,20 39,97 +8,1% +3,22 -47,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.996,23 1.966,04 +1,5% +30,18 +9,5% Silber (Spot) 23,17 22,90 +1,2% +0,26 -3,4% Platin (Spot) 988,00 984,95 +0,3% +3,05 -7,5% Kupfer-Future 4,11 4,04 +1,6% +0,07 +7,7% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Der Goldpreis profitiert von der Spekulation auf eine Zinserhöhungspause der Fed und dem schwächeren Dollar.

FINANZMARKT USA

Nach den kräftigen Verlusten am Vortag im Anschluss an die Zinserhöhung der US-Notenbank zeigt sich die Wall Street am Donnerstag wieder mit Aufschlägen. Entsprach die Zinsanhebung noch der Erwartung, überraschte Notenbankgouverneur Jerome Powell mit dem Ausschließen einer Zinssenkung im laufenden Jahr, worüber am Zinsterminmarkt zuletzt spekuliert worden war. Positiv nehmen Anleger aber die Andeutung Powells zur Kenntnis, dass mit der jüngsten Zinserhöhung das meiste hinter dem Markt liegen könnte. Gestützt wird die Sicht vom Wachstum der US-Wirtschaft, das im Februar unter dem historischen Durchschnitt gelegen hat. Der Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) fiel. Coinbase sacken mit einer drohenden Klage der US-Börsenaufsicht SEC um 10,4 Prozent ab. Steelcase verbessern sich um 13,9 Prozent. Der Büromöbelhersteller hat auf dem amerikanischen Kontinent mehr Möbel verkauft. SQZ Biotechnologies machen einen Kurssprung um 17,2 Prozent. Nach ersten ermutigenden Ergebnissen wird die Phase-1-Studie eines Mittels zur Behandlung von HPV-16-bedingten Tumoren fortgesetzt. Nach der indischen Adani Gruppe hat Hindenburg das Technologieunternehmen Block ins Visier genommen. Die Aktie bricht um 11,8 Prozent ein. In einer Studie wirft der Leerverkäufer dem Unternehmen unter anderem vor, Investoren mit falschen Bewertungskennziffern in die Irre geführt zu haben.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- DE/Jungheinrich AG, Jahresergebnis

AUSBLICK KONJUNKTUR +

Keine Daten mehr angekündigt.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die geldpolitische Entscheidung der Fed des Vortages sorgte für Zurückhaltung. Im Fokus stand der Ausblick - die US-Notenbank hat sinkenden Zinsen schon 2023 eine Absage erteilt. Am Zinsterminmarkt waren zuletzt bereits für das laufende Jahr schon wieder sinkende Zinsen gespielt worden. Auch andere Zentralbanken folgten dem Beispiel der Fed: die SNB hat ihre Geldpolitik wie erwartet gestrafft und schließt weitere Zinserhöhungen nicht aus. Die Bank of England hat derweil den Reposatz wie erwartet angehoben. Diese Schritte waren ein weiteres Zeichen dafür, dass die Währungshüter weltweit entschlossen sind, die Inflation trotz der Spannungen im Bankensystem einzudämmen. Bankentitel führten mit einem Minus von 2,4 Prozent die Verliererliste an. Einerseits profitieren die Institute von höheren Zinsen, andererseits steigt damit das Risiko von Abschreibungsbedarf. Daneben blieben die Probleme mit den AT1-Anleihen. Die Citigroup hatte zudem den Bankensektor gesenkt. Nachdem Dupixent in einer Studie die Ziele erreicht hatte, dürfte Sanofi nach Ansicht der UBS einen Umsatzschub erfahren.Sanofi rückten um 5,5 Prozent vor. Vitesco schlossen 0,5 Prozent niedriger. Leicht belastend wirkte der Ausblick. Gut kam die Dividendenerhöhung bei Scout24 (+4,5%). Nemetschek sprangen um 15,5 Prozent nach oben. Die Marge liegen weiter auf hohem Niveau.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:55 Mi, 17:05 % YTD EUR/USD 1,0876 +0,2% 1,0906 1,0794 +1,6% EUR/JPY 142,31 -0,3% 142,83 143,15 +1,4% EUR/CHF 0,9950 -0,1% 0,9992 0,9964 +0,5% EUR/GBP 0,8841 -0,1% 0,8860 0,8822 -0,1% USD/JPY 130,89 -0,4% 130,96 132,64 -0,2% GBP/USD 1,2296 +0,2% 1,2310 1,2236 +1,7% USD/CNH (Offshore) 6,8216 -0,6% 6,8243 6,8786 -1,5% Bitcoin BTC/USD 28.280,34 +3,7% 27.711,35 28.678,29 +70,4%

Der Dollar neigt angesichts einer möglichen Zinserhöhungspause weiter zur Schwäche, nachdem er am Vortag mit den Äußerungen der Fed deutlich abgewertet hatte. Der Dollarindex gibt weitere 0,3 Prozent nach.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

An den Börsen hat sich keine einheitliche Tendenz feststellen lassen. Die Kurse folgten zunächst den US-Aktienmärkten im Anschluss an die Fed-Entscheidung nach unten. Allerdings drehten die Futures auf die US-Aktienindizes im asiatischen Handel ins Plus, was die Verluste an den Börsen der Region minderte. Einige Handelsplätze machten ihre Abgaben mehr als wett. Bankenwerte wurden in den USA zusätzlich belastet von Finanzministerin Janet Yellen. Sie sagte vor dem Hintergrund der Probleme im Bankensektor, dass die Einlagensicherung von derzeit 250.000 US-Dollar nicht erhöht werde. Auch in Asien wurden Aktien von Banken verkauft. In Tokio bremste der festere Yen. Der Dollar hatte nach den Fed-Aussagen auf breiter Front abgewertet. In Schanghai drehte der Composite ins Plus, der HSI zeigte sich im späten Handel sogar sehr fest. Gestützt wurde er vom Schwergewicht Tencent (+7%). Das Unternehmen hatte gute Geschäftszahlen veröffentlicht. Der Immobiliensektor zeigte sich uneinheitlich und profitierte nicht von der Nachricht, dass sich der finanziell angeschlagene Branchenriese China Evergrande mit seinen ausländischen Gläubigern geeinigt hat. Evergrande sind seit etwa einem Jahr vom Handel ausgesetzt. In Seoul wurden Finanzwerte zwar auch verkauft, dafür griffen Anleger bei Aktien von Fluggesellschaften und rohstoffnahen Unternehmen zu und hievten den Index ins Plus. Der australische Aktienmarkt schloss leichter. Die Aktien der vier größten börsennotierten Banken verbilligten sich um 0,1 bis 1,5 Prozent.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

BAYER

erweitert das Entwicklungsprogramm für sein Prostatakrebsmedikament Nubeqa. In einer weiteren Phase-III-Studie soll das Arzneimittel zur Behandlung von Patienten mit hormonsensitivem Prostatakrebs in einer frühen Phase getestet werden.

DEUTSCHE BAHN

verschärft wegen erster Erkenntnisse aus dem Zugunglück in Burgrain nochmals ihre Regularien zur Überwachung von Betonschwellen. Es gelten künftig strengere Kriterien zur Klassifizierung schadhafter Schwellen mit einem bestimmten Zuschlagstoff. Insgesamt überprüft der Konzern nach diesen Maßgaben rund 180.000 Schwellen bundesweit.

DEUTSCHE BAHN

erwartet durch den für Montag angekündigten ganzstätigen Warnstreik der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) massive Beeinträchtigungen für den gesamten Bahnbetrieb. Da Mitarbeitende aus allen Bereichen der DB und anderer Bahnunternehmen zum Ausstand aufgerufen seien, werde der Fernverkehr der DB am Montag komplett eingestellt.

CTS EVENTIM

will "nach drei Jahren pandemiebedingter Pause" wieder eine Dividende zahlen. Die Aktionäre sollen 1,06 Euro je Aktie bekommen, 50 Prozent des Konzernüberschusses von 2022. Zuletzt hatten die Anteilseigner für das Geschäftsjahr 2018 eine Ausschüttung bekommen. In der Corona-Pandemie war das Geschäft komplett zusammengebrochen, davon erholte sich die Branche nur langsam.

FRAPORT

Der für Montag angekündigte bundesweite Warnstreik im Verkehrssektor legt auch den Flughafen Frankfurt lahm. Der Flughafenbetreiber Fraport ist von den Arbeitsniederlegungen der Gewerkschaft Verdi betroffen und rechnet mit massiven Beeinträchtigungen des Flugverkehrs. "Alle Aufgaben, die einen vollumfänglichen Flugbetrieb ermöglichen, sind aufgrund des Streiks ausgesetzt", teilte die Fraport AG mit.

GRENKE

Die Ratingagentur S&P hat den Daumen über die Bonität des Leasinganbieters Grenke gesenkt. Die Agentur hat das Rating um eine Stufe auf BBB gesenkt. Der Ausblick ist stabil.

HELLOFRESH

hat die mittelfristigen Ziele beim Umsatz bestätigt, bei der bereinigten EBITDA-Marge sieht der Konzern das Ziel nun am unteren Ende der Zielspanne. Der Berliner Kochboxenversender will bis 2025 weiterhin einen Umsatz von rund 10 Milliarden Euro erreichen, die Marge sieht er 2025 bei 10 Prozent, wie CFO Christian Gaertner während seiner Präsentation im Rahmen des Kapitalmarkttages des MDAX-Konzerns sagte. Sie liegt damit am unteren Ende der bisherigen Spanne von 10 bis 15 Prozent.

KNORR-BREMSE

