Führender Anbieter von Druckmanagementlösungen schafft Druckserver ab und erhält begehrte ISO-Zertifizierung

PrinterLogic, eine Lösung von Vasion und weltweit führend auf dem Gebiet des serverlosen Druckmanagements, gab heute bekannt, dass seine SaaS-Plattform mit der (ISO) 27001:2013-Zertifizierung der International Organization for Standardization ausgezeichnet wurde. Damit unterstreicht das Unternehmen seine Entschlossenheit, die Datensicherheit seiner aktuellen und zukünftigen Kunden ständig zu verbessern. Die Zertifizierung wurde von einer akkreditierten Drittpartei, Consilium Labs, verliehen und stellt PrinterLogic einen Rahmen zur Verfügung, um seine Informationssicherheitssysteme (ISMS) im Zuge der Weiterentwicklung des Unternehmens zu stärken. Mit der ISO-Zertifizierung gehört PrinterLogic zu den ersten Druckmanagementlösungen, die die strengen Anforderungen an die Sicherheitsstandardisierung erfüllen.

Nachdem PrinterLogic bereits über 8000 Unternehmen von KMUs bis hin zu Fortune-100-Unternehmen mit Druckmanagementlösungen beliefert hat, erkannte das Unternehmen die Möglichkeit, die Sicherheitsanforderungen seiner Kunden auf internationaler Ebene besser zu erfüllen. "Globale Kunden, die unsere SaaS-Lösungen nutzen, betrachten uns als eine Erweiterung ihrer IT-Organisationen. Sie erwarten Lösungen von Unternehmen, die die Bedrohungslandschaft verstehen und aktiv Schutzmaßnahmen ergreifen", sagt Corey Ercanbrack, Chief Product Technology Officer bei Vasion. "Als ISO-zertifizierte Druckmanagementlösung können unsere Kunden sicher sein, dass wir strenge Standards einhalten."

Die ISO wurde etabliert, um globalen Unternehmen zu helfen, kritische Daten zu schützen und die Belastung durch Datenschutzverletzungen zu reduzieren, die zu finanziellen Verlusten und Reputationsschäden führen. PrinterLogic wollte aktuellen und zukünftigen Kunden dabei helfen, ihre Daten besser zu schützen und verschiedene rechtliche, unternehmerische und regulatorische Anforderungen wie HIPAA, GDPR und NIST CSF zu erfüllen, welche den Anstoß für die ISO Compliance gegeben haben.

Justin Scott, Director of DevOps and Security bei Vasion, erklärt, wie ISO-konforme Lösungen die Last anstrengender Sicherheitsüberprüfungen beseitigen: "Kunden müssen einen anstrengenden Überprüfungsprozess mit Lieferanten durchstehen insbesondere wenn es um die Bewertung der komplexen Sicherheitsrichtlinien geht, die für Cloud-native Lösungen erforderlich sind. Durch die ISO Compliance kann der Prozess für die IT-Teams aktueller und potenzieller Kunden schneller und einfacher werden."

Klicken Sie hier um eine Kopie der ISO-Zertifizierung von PrinterLogic anzufordern.

Über PrinterLogic

PrinterLogic, eine Lösung von Vasion, leistete Pionierarbeit bei der digitalen Transformation im Bereich des Druckmanagements, indem es eine hochverfügbare, serverlose Druck Infrastruktur anbietet, die IT-Experten dabei hilft, Druckserver abzuschaffen. Gleichgültig, ob ein Unternehmen papierlos ist, immer noch von papierbasierten Prozessen abhängt oder irgendwo dazwischen liegt, Vasion verfügt über die Lösungen, die Compliance, Skalierbarkeit und Verantwortlichkeit während der gesamten digitalen Transformation eines Unternehmens fördern. Mit der intuitiven, Cloud-basierten SaaS-Plattform für die digitale Transformation von Vasion können Unternehmen benutzerdefinierte E-Formulare errichten, Daten aus physischen Dokumenten intelligent erfassen, digitale Workflows automatisieren und E-Signaturen mit der robusten Sicherheit und Kontrolle von Enterprise Content Management nutzen. Vasion wurde mehrfach in den Inc. 5000 und Deloitte Fast 500 Listen der am schnellsten wachsenden Unternehmen in Nordamerika gelistet. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.vasion.com und https://www.printerlogic.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230323005564/de/

Contacts:

Carina Wytiaz

Telefon: 801-960-3306

E-Mail: carina.wytiaz@vasion.com