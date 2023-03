The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 23.03.2023

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 23.03.2023



ISIN Name

LU0392495700 LYXOR MSCI USA ETF I

LU0635178014 LYX MSCI EM MKT ETF DIS I

US74365N1037 PROTAGENIC THERAP.DL -,01

Gold geht durch die Decke! - Experte zeigt exklusiven Geheimtipp Gold zieht an! Diese Gold-Aktie sollten Sie sich jetzt ansehen! Sichern Sie sich jetzt die ausführliche Analyse. Kostenlos und unverbindlich. Hier klicken!