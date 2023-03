Altum Technologies, ein finnisches Unternehmen, das eine patentierte Reinigungstechnologie entwickelt hat, wurde für die Teilnahme am Chevron Technology Ventures (CTV) Catalyst Program ausgewählt. Das Deep-Tech-Unternehmen hat eine branchenführende Leistungsultraschall-Lösung entwickelt, die die Prozesseffizienz optimiert, ohne die Produktion zu unterbrechen. Das Kooperationsprogramm stellt Altum Technologies eine Plattform zur Verfügung, um seine Zero Process Downtime-Technologie (ZPD) weltweit weiterzuentwickeln und bereitzustellen.

