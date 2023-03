Ionblox, ein in Kalifornien ansässiges Unternehmen für fortschrittliche Lithium-Ionen-Batterien, hat Dr. Shirley Meng von der University of Chicago in seinen Beirat berufen. Dr. Meng ist Professorin für Molecular Engineering an der University of Chicago sowie Chief Scientist für das Argonne Collaborative Center for Energy Storage Science (ACCESS) und hat einen Ph.D. in Advanced Materials for Micro- and Nanosystems.

"Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem Ionblox-Team bei der Vermarktung seiner Hochleistungs-Lithium-Ionen-Batterien unter Verwendung vorlithiierter Siliziumoxid-Anoden", sagte Dr. Meng. "Ionblox ist einzigartig in der Strategie, seine Elektrodenkonstruktion vorzulithiieren und so die Leistung und Lebensdauer seiner siliziumbasierten Zellen entscheidend zu erhöhen."

In ihren derzeitigen Positionen konzentriert sich die Forschung von Dr. Meng auf Energiespeichermaterialien und -systeme, insbesondere auf wiederaufladbare Batterien für Elektrofahrzeuge, Stromquellen für das Internet der Dinge (IOTs) und nachhaltige Speicherung im Maßstab großer Netze. Dr. Meng gründete das Sustainable Power and Energy Center an der University of California, San Diego, und hatte den ersten Direktorenposten am Institute for Materials Discovery and Design inne.

"Wir freuen uns sehr, Dr. Meng in unserem Beratungsgremium willkommen zu heißen und freuen uns darauf, ihre Kenntnisse und Expertise auf dem Gebiet der Batterien zu nutzen", sagte Dr. Herman Lopez, CTO und Mitbegründer von Ionblox. "Dr. Mengs Unterstützung für die einzigartige vorlithiierte Siliziumoxid-Anodentechnologie von Ionblox ist ein Signal an die Branche, dass wir dabei sind, den Weg zur nächsten Generation von E-Mobilitätsanwendungen aufzuzeigen."

Siliziumanoden schwächeln in Bezug auf die Lebensdauer, sowohl in Bezug auf die Zyklenzahl wie auf Kalendermonate. Nach mehr als einem Jahrzehnt Forschung und Entwicklung, unterstützt durch zahlreiche DOE-finanzierte Programme (USABC und ARPA-E), hat Ionblox schnell ladbare vorlithiierte Silizium-Anodenzellen mit hoher Energiekapazität und hoher Leistung präsentiert, mit über 1300 DST-Zyklen und 800 Tagen Lagerung gemäß den USABC-Testprotokollen. Die Daten von Ionblox zu großformatigen Pouch-Zellen wurden von verschiedenen nationalen Laboratorien, EV- und eVTOL-OEMs validiert.

Im Jahr 2022 erhielt Ionblox einen neuen Auftrag des United States Advanced Battery Consortium (USABC) zur Entwicklung kostengünstiger und schnell aufladbarer Zellen auf Siliziumbasis für Elektrofahrzeuge. Diese Partnerschaft mit dem USABC wird auch weiterhin dazu beitragen, die Elektrifizierung von Fahrzeugen im ganzen Land voranzutreiben, und wird unter der Leitung von Dr. Meng besonders an Stärke gewinnen.

Ionblox (früher bekannt als Zenlabs) wurde 2017 in Fremont, Kalifornien, gegründet und ist ein Energieunternehmen der nächsten Generation, das die Zukunft der Mobilität zu Lande und in der Luft verändert. Das Unternehmen verfügt über mehr als 40 erteilte Patente, einschließlich der für die Vorlithiierung von Anoden aller Art auf Siliziumbasis. Das proprietäre vorlithiierte Siliziumoxid-Anoden- und Zelldesign von Ionblox erhöht die Leistung unter mehreren Aspekten schnelles Laden, hohe Energie, hohe Leistung und lange Lebensdauer bei niedrigen Kosten und erweitert damit die Grenzen der traditionellen Batteriespeichertechnologie, um die Möglichkeiten eines weit verbreiteten elektrischen Transportwesens zu erschließen. Ionblox revolutioniert die Elektromobilität, indem es eine überragende Technologie bereitstellt und es Unternehmen mit Elektrofahrzeugen (EV) und elektrischen vertikal startenden und landenden Fahrzeugen (eVTOL) ermöglicht, ihre Ziele zu erreichen.

Weitere Informationen über Ionblox und wie es die Zukunft der Elektromobilität verändert finden Sie unter www.ionblox.com und bei LinkedIn (@Ionblox).

