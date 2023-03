San Francisco, 23. März 2023 (ots/PRNewswire) -- Durch die Blockchain-Technologie können Spiele mehr Spaß machen, wenn eine gut durchdachte In-Game-Economy mit der Realität verbunden wird.- Die Economies von MIR4 und MIR M werden miteinander verbunden, um eine Inter-Game-Economy und ein Inter-Game-Play aufzubauen- WEMIX PLAY, bei dem das Inter-Game-Play unterstützt wird, wird allen Entwicklern die notwendigen Tools für die Entwicklung von Blockchain-Spielen zur Verfügung stellenNachdem sich ein Großteil der Gespräche auf der diesjährigen Game Developers Conference (GDC) in San Francisco auf die unzähligen Möglichkeiten konzentriert hat, wie sich die Gaming-Branche entwickeln könnte, hat sich die Präsentation von Henry Chang, CEO von Wemade mit dem Thema "The Future of Gaming: Inter-Game Play and Beyond" als zeitgemäß erwiesen. Henry Chang sprach ausführlich darüber, wie Innovatoren, darunter Spieleentwickler und -studios, die Zukunft der Spiele gestalten können, indem sie die Blockchain-Technologie nutzen, um eine nahtlose Inter-Game-Economy zu schaffen, durch die ungehindertes Spielen innerhalb und zwischen Spielen auf allen Plattformen ermöglicht wird. Weitere Highlights der Präsentation sind:Was die Blockchain-Technologie tun kann- "Was die Blockchain-Technologie tun kann, ist, gute Spiele noch unterhaltsamer zu machen", sagte er, "indem sie die Inter-Game-Economies gut gemachter Spiele mit der realen Economy über Spieltoken und NFTs verbindet."- "Spiele werden unterhaltsamer, wenn die Blockchain-Technologie genutzt wird. NFTs und Spieltoken können ausgegeben und in und außerhalb von Spielen ausgetauscht werden, wodurch eine einzigartige Game-Tokenomics entsteht."Die Vorteile einer vernetzten Inter-Game-Economy: MIR4 und MIRM- "Jeder kann ein neues Spiel erstellen, indem er die Spieltoken und NFTs von MIR4 [auf der Blockchain-Game-Plattform WEMIX PLAY] verwendet."- [Bezieht sich auf die Interaktion zwischen spielinternen Economics von Blockchain-Versionen von MIR4 und MIR M] "Diese Prozesse [der Beschaffung von spielinternen Ressourcen, Spieltokens und Governance-Tokens der beiden Spiele] werden eine Inter-Game-Economy schaffen, in der die Economics von MIR M und MIR4 direkt und indirekt miteinander verbunden sind, was wiederum zum Inter-Game-Play führen wird."- "Die Anzahl Benutzer und der Verkauf von [MIR4s] erhöhte sich [nach dem Start von MIR M]", was "ein beispielloses Phänomen ist, das durch die Inter-Game-Economy und das Inter-Game-Play geschaffen wurde. Eine sehr grundlegende und einfache Verbindung löste ein neues Gameplay aus, das es so noch nie zuvor gab."Wie die Zukunft der Inter-Game-Economy aussehen wird- Während "alle Spiele unabhängig voneinander wie Inseln existiert haben", entsteht in Zukunft "das massive Phänomen, dass mehrere Spiele durch die Blockchain-Technologie verbunden sind".- "Jeder spielt gerne und engagiert sich in wirtschaftlichen Tätigkeiten, aber wenn diese Aktivitäten durch die Blockchain-Technologie verbunden werden, kann dieses riesige Ökosystem, das eine Inter-Game-Economy und ein Inter-Game-Play ermöglicht, als Metaverse bezeichnet werden."Zusammenarbeit zwischen Wemade und Spieleentwicklern- "Die Stärke von Spieleentwicklern liegt bei der Entwicklung unterhaltsamer Spiele."- "Durch die Zusammenarbeit können wir diese unglaubliche Chance nutzen und die aufstrebende Gaming-Landschaft meistern."- "Bei Wemade unterstützen wir alle Spieleentwickler, die an der Blockchain-Technologie interessiert sind und helfen ihnen, herausragende Blockchain-Games zu entwickeln.Informationen zu Wemade"Where Games Change"Wemade ist ein renommierter Branchenführer in der Game-Entwicklung mit über 20 Jahren Erfahrung sowie ein Vorreiter für die Masseneinführung der Blockchain-Technologie in der globalen Gaming-Industrie. Durch mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Entwicklung und Wartung von Games versteht Wemade wirklich, was erforderlich ist, um gute Games für die globale Gaming-Community zu schaffen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2039133/Henry_Chang.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1867226/wemix_logo_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/henry-chang-ceo-von-wemade-prasentiert-auf-der-gdc-2023-seine-vision-der-inter-game-economy-301780454.htmlPressekontakt:Kevin Foo,Globale PR,WEMIX,kevin.foo@wemix.comOriginal-Content von: Wemade Co., Ltd, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/164015/5471000