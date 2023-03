Als Hinweis auf das 50-jährige Jubliäumrotiert das Prismaspektrum in seinem Mast

Am Freitag, den 24. März feiert das Empire State Building (ESB) den 50.Jahrestag des Erscheinens des legendären Pink-Floyd-Albums "The Dark Side of the Moon" mit einer speziellen Jubiläumsausgabe des berühmten Albumcover-Designs, die sich in dem Mast des Gebäudes dreht.

The Empire State Building to Light Up in Celebration of the 50th Anniversary of Pink Floyd's 'The Dark Side of the Moon' (Photo: Business Wire)

"The Dark Side of the Moon ist als Album ebenso authentisch, global und kultig wie das Empire State Building als Gebäude. Darum ist es ganz logisch, das Album auf der Spitze des weltberühmten ESB-Wolkenkratzers zu feiern", erklärte Anthony E. Malkin, Chairman, President und CEO des Empire State Realty Trust. "Am 24. März feiern wir dieses Jubiläum zusammen mit den Scharen von Pink-Floyd-Fans in der ganzen Welt."

Das 1973 erschienene Album "The Dark Side of the Moon" ist einer der größten Bestseller aller Zeiten: Insgesamt wurden weltweit mehr als 45 Millionen Exemplare verkauft. Das Album erntet Lob für seine innovative Produktionstechnik und den kreativen Einsatz von Instrumenten. Im Lauf seiner 50-jährigen Geschichte wurden zahllose Künstler davon beeinflusst.

Pink Floyd gibt an diesem Tag ein neues Deluxe-Boxset heraus, das eine CD und ein Gatefold-Vinyl des 2023 neu gemasterten Studioalbums sowie Blu-ray und DVD-Audio mit den Original-5.1-Mix- und Remaster-Stereoversionen enthält. Das Deluxe-Set umfasst außerdem eine neue Blu-ray-Disk von Atmos Mix, CD und LP von "The Dark Side of the Moon Live at Wembley Empire Pool, London 1974", ein 160-seitiges Hardback-Fotobuch, ein Notenbuch, Replika 7"-Singles und diverse Memorabilia.

Die Beleuchtung beginnt zu Sonnenuntergang und ist von überall in New York City aus zu sehen. Sie wird zudem auch von der Empire State Building Live Cam online ausgestrahlt. Weitere Informationen über Pink Floyd und das 50.Jubiläum des Erscheinens von "Dark Side of the Moon" finden Sie online. Eine hochauflösende B-Rolle der dynamischen Beleuchtung zum Herunterladen erhalten Sie hier. Weitere Informationen über die weltberühmte Turmbeleuchtung des Empire State Building finden Sie online.

Über das Empire State Building

Das Empire State Building, das "weltweit berühmteste Gebäude" im Besitz des Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT: NYSE), ragt vom Sockel bis zur Antenne 1.454 Fuß in den Himmel von Midtown Manhattan. Die 165 Millionen US-Dollar teure Neugestaltung der Empire State Building Observatory Experience ermöglicht ein völlig neuartiges Erlebnis mit einem speziellen Besuchereingang, einem interaktiven Museum mit neun Ausstellungsräumen sowie einem neu gestalteten 102nd Floor Observatory mit raumhohen Fenstern. Die Reise zum weltberühmten 86th Floor Observatory, dem einzigen 360-Grad-Observatorium unter freiem Himmel mit Blick auf New York und darüber hinaus, bietet Besuchern eine Orientierung für ihr New York-Erlebnis und liefert Eindrücke von der ikonischen Geschichte des Gebäudes bis zu seinem heutigen Platz in der Popkultur. Die Empire State Building Observatory Experience heißt jährlich Millionen von Besuchern willkommen und wurde von Uber zum beliebtesten Reiseziel der Welt, von Tripadvisor im Jahr 2022 in der Kategorie "Travelers' Choice Best of the Best" zur Nummer eins unter den Attraktionen in den USA und von Lonely Planet zur Nummer eins der New Yorker Sehenswürdigkeiten gekürt.

Seit 2011 wird das Gebäude vollumfänglich mit erneuerbarem Windstrom versorgt und beherbergt auf seinen vielen Etagen ganz unterschiedliche Mieter von Büroflächen, darunter LinkedIn und Shutterstock sowie Einzelhandelsgeschäfte wie STATE Grill and Bar, Tacombi und Starbucks. Weitere Informationen und Eintrittskarten für die Observatory Experience erhalten Sie unter esbnyc.com oder folgen Sie dem Gebäude auf Facebook, Twitter, Instagram, Weibo, YouTube oder TikTok.

