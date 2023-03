DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 24. März

=== 08:00 DE/Secunet Security Networks AG, ausführliches Jahresergebnis 08:00 DE/Bauhauptgewerbe, Auftragseingang und Umsatz Januar *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) März PROGNOSE: 52,5 zuvor: 53,1 *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) März PROGNOSE: 48,1 zuvor: 47,4 *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) März PROGNOSE: 47,0 zuvor: 46,3 *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) März PROGNOSE: 51,0 zuvor: 50,9 Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 51,2 zuvor: 50,7 *** 09:30 EU/Abschluss des zweitägigen Gipfels der Staats- und Regierungschefs u.a. Euro Summit mit EZB-Präsidentin Lagarde und Eurogruppenchef Donohoe *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) März PROGNOSE: 52,5 zuvor: 52,7 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) März PROGNOSE: 49,0 zuvor: 48,5 Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 51,9 zuvor: 52,0 *** 10:30 GB EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede an der University of Edinburgh zu "Inflation and Germany's labour market" *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) März PROGNOSE: 52,6 zuvor: 53,0 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) März PROGNOSE: 49,5 zuvor: 49,2 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 13:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Februar PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: -4,5% gg Vm 14:30 US/Fed-St. Louis-Präsident Bullard (2023 nicht stimmberechtigt im FOMC), Rede bei Veranstaltung von Greater St. Louis, Inc. *** 14:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) März PROGNOSE: 50,3 zuvor: 50,6 *** 14:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) März PROGNOSE: 47,0 zuvor: 47,3 15:00 DE/Bayer AG, Bayer Pharma Media Day *** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex März PROGNOSE: -13,0 Punkte zuvor: -12,8 Punkte *** - DE/Compugroup Medical SE, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht *** - DE/Deutsche Wohnen SE, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht *** - DE/Freenet AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht - DE/Indus Holding AG, Capital Markets Day - DE/NordLB Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Jahresergebnis - DK/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Antrittsbesuch in Dänemark (seit 23.3) - EU/Ratingüberprüfung für Albanien (S&P); Deutschland (S&P); Estland (Moody's); Malta (Fitch); Polen (Moody's); Rumänien (Fitch) ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

