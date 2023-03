DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

WASSERSTOFF - Der italienische Pipelinebetreiber Snam will Deutschland spätestens bis 2030 mit grünem Wasserstoff aus Nordafrika versorgen. Die Trasse "South H2 Corridor", die durch ein Konsortium aus fünf Firmen betrieben wird, soll von Tunesien und Algerien über Italien und Österreich bis nach Bayern verlaufen. Am Donnerstag hat Snam das Projekt auf einer Wasserstoffkonferenz in München präsentiert. Für den Transport will Snam auf einen Großteil des bestehenden Erdgas-Pipelinenetzes zurückgreifen. Ein Konsortium um den Pipelinebetreiber plant, mehrere Megatonnen Wasserstoff pro Jahr zu importieren. (Handelsblatt)

BASEL III - In den Schlussverhandlungen zum Bankenpaket Basel III stehen Sonderregeln für europäische Banken auf der Kippe. Vor dem Hintergrund der internationalen Bankenkrise könnten die Verhandler in Brüssel bestimmte Ausnahmen überdenken, die den Eigenheiten des europäischen Marktes Rechnung tragen. Entsprechende Bedenken nährt der Chefverhandler des EU-Parlaments, Jonas Fernandez. Es lägen eine Reihe von Abweichungen vom internationalen Basel-III-Standard auf dem Verhandlungstisch, und er könne "nicht garantieren, dass alle durchgehen", sagte der spanische Sozialdemokrat bei einer Veranstaltung des Magazins Politico in Paris. (Börsen-Zeitung)

STREIK - Wegen des von Verdi und EVG geplanten Mega-Streiks am kommenden Montag warnt der Bundesverband Güterverkehr und Logistik (BGL) vor einem Versorgungschaos und fordert die Aufhebung des Lkw-Fahrverbots am Sonntag. Verbandspräsident Dirk Engelhardt sagte im Interview: "Verdi streikt gegen den Willen von Millionen Bundesbürgern. Der Streik wird auch viele Lkw-Fahrer und -Fahrten massiv treffen. Es droht Versorgungschaos und ein Schaden von zig Millionen, wenn Waren nicht rechtzeitig geliefert werden können." Die Aufhebung des Lkw-Fahrverbots am Sonntag könnte viel von dem Chaos und dem Schaden für die Wirtschaft abmildern. (Bild-Zeitung)

ABWRACKPRÄMIE - Die Bundesregierung hat eine Annäherung im Streit über das Einbauverbot neuer Gas- und Ölheizungen ab 2024 erzielt. Das berichtet der Spiegel unter Berufung auf Regierungskreise. Fortschritte wurden demnach unter anderem in der Frage erzielt, wie den Bürgern geholfen werden kann, die über niedrige oder mittlere Einkommen verfügen. Finanziert würden diese Hilfen aus dem Klima- und Transformationsfonds, in dem Erlöse des Staates unter anderem aus dem Emissionshandel einfließen. Im Gespräch sei, die Hilfen in Form einer Abwrackprämie für alte Heizkessel auszuzahlen, ähnlich wie das schon einmal nach der Finanzkrise 2009 bei Autos praktiziert wurde. (Spiegel)

DEMOKRATIE - 20 Wirtschaftsverbände kritisieren die mangelnde Einbindung in Gesetzgebungsprozesse und werfen der Bundesregierung undemokratisches Verhalten vor. In einem dreiseitigen Schreiben an die Bundesministerien beschweren sich die Verbände über zu späte Anfragen seitens der Ministerien und viel zu kurze Bewertungsfristen bei Gesetzentwürfen. Dieses Vorgehen sei "undemokratisch und auch verfassungsrechtlich bedenklich", heißt es in dem Schreiben. Die Verbände kritisieren das Vorgehen der Ressorts "aufs Schärfste, weil sich die Bundesregierung damit von demokratischen Prozessen entfernt". Zu den Unterzeichnern zählen unter anderem der Arbeitgeberverband Gesamtmetall, der Handelsverband HDE, der Bundesverband Großhandel, Außenhandel und Dienstleistungen (BGA) sowie der Verband der Familienunternehmer. (Bild-Zeitung)

WELTHANDEL - Trotz weltweiter Lieferkettenprobleme im Zuge der Corona-Pandemie und der geopolitischen Spannungen durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine hat der Welthandel im vergangenen Jahr nach einer Analyse der Vereinten Nationen (UN) einen Rekordwert erreicht. Wie die UN-Konferenz für Handel und Entwicklung (Unctad) in Genf mitteilte, wuchs der Gesamtwert des Welthandels 2022 im Vergleich zum Vorjahr um rund 10 Prozent auf 32 Billionen Dollar. Ein Großteil dieser Entwicklung ist auf die weltweit hohe Inflation zurückzuführen, die für das vergangene Jahr auf mehr als 8 Prozent geschätzt wird. Doch auch das Handelsvolumen ist 2022 leicht gewachsen und trug damit zum Rekordhoch im Welthandel bei. (Börsen-Zeitung)

