HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/4091/ Alexandra Simotta ist General Manager von Payone in Österreich und hat als Mitgründerin der Banking Austria Sparte von Women in Law vor einer Woche gemeinsam mit dem Bankenverband den Fachevent "KI im Bankensektor" veranstaltet. Wir reden über Alexandras Tätigkeit in der Österreichischen Botschaft in New York, über CMS, CHSH, Meinl European Land, Six und wie spannend auch AGBs sein können, erwähnen das Passporting, die Banking Girls und gehen Trends im Payment und der KI durch.https://www.payone.com/AT-dehttps://women-in-law.org About: Die Serie Börsepeople findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...