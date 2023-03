Berlin (ots) -Gerade erst wurde Lana Del Rey mit dem "Visionary Award" bei den Billboard Women in Music Awards ausgezeichnet. Bereits sechs Grammy-Nominierungen verzeichnete die amerikanische Singer-Songwriterin innerhalb ihrer beispiellosen Karriere. Bereits ihr Debütalbum "Born To Die" katapultierte sie in die Liga der internationalen Superstars. Ihre Musik wurde von Kritikern für ihre stilisierte filmische Qualität, ihren Glamour und ihre Melancholie sowie für ihre Bezüge der 1950er und 1960er Jahre gewürdigt. Kürzlich war sie als einzige Feature-Künstlerin auf dem Album "Midnights" von Taylor Swift mit dem Titel "Snow On The Beach" zu hören, an dem sie auch mitgeschrieben hat.Heute nun veröffentlicht Lana Del Rey ihr mit Spannung erwartetes neuntes Studioalbum "Did you know that there's a tunnel under Ocean Blvd". Das Album wurde von Lana Del Rey zusammen mit Mike Hermosa, Jack Antonoff, Drew Erickson, Zach Dawes und Benji produziert und enthält Beiträge von Jon Batiste, Bleachers, Father John Misty, Judah Smith, Tommy Genesis und SYML. Der heutige Release folgt auf die bereits veröffentlichten Singles "Did you know that there's a tunnel under Ocean Blvd", "A&W" und "The Grants".Ihr Debütalbum "Born To Die" wurde im Januar 2012 veröffentlicht und erreichte Platz eins der offiziellen britischen Albumcharts, Platz zwei der US-Charts und war das fünft bestverkaufte Album des Jahres 2012. Im November folgte ihre EP "Paradise", die ihr die erste und zweite Grammy-Nominierung in den Kategorien "Best Pop Vocal Album" und "Best Song Written for Visual Media" einbrachte. "Ultraviolence" (2014), ihr drittes Studioalbum wurde ihr erstes Album, das in den USA Platz eins erreichte. Im Jahr 2015 veröffentlichte sie ihr viertes Studioalbum "Honeymoon", gefolgt von "Lust for Life" (2017), "Norman Fucking Rockwell!" (2019), "Chemtrails over the Country Club" (2021) und "Blue Banisters" (2021).Did you know that there's a tunnel under Ocean Blvd - Tackliste:The GrantsDid you know that there's a tunnel under Ocean BlvdSweetA&WJudah Smith InterludeCandy Necklace (feat. Jon Batiste)Jon Batiste InterludeKintsugiFingertipsParis, Texas (feat. SYML)Grandfather please stand on the shoulders of my father while he's deep-sea fishing (feat. RIOPY)Let The Light In (feat. Father John Misty)Margaret (feat. Bleachers)FishtailPeppers (feat. Tommy Genesis)Taco Truck x VBPressekontakt:Presse/ TV: Dietmar.Punte@umusic.comPresse/Online: Franziska.Kokocinski@umusic.comOriginal-Content von: Universal Music Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/23162/5471033