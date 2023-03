DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Tui will über eine Kapitalerhöhung brutto rund 1,8 Milliarden Euro erlösen und den Betrag zur Rückzahlung von Staatshilfen und einer signifikanten Reduzierung der KfW-Kreditlinie verwenden. Beschlossen wurde eine Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten aus genehmigtem Kapital, allerdings wird der Hauptaktionär Alexey A. Mordashov wegen internationaler Sanktionen im Zusammenhang mit dem Russland-Ukraine-Krieg von der Bezugsrechtskapitalerhöhung ausgeschlossen. Tui erhöht das Kapital im Verhältnis 8 zu 3 (8 neuen Aktien für 3 bestehende Aktien) zu 5,55 Euro je neuer Aktie.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

08:00 DE/Secunet Security Networks AG, ausführliches Jahresergebnis

15:00 DE/Bayer AG, Pharma-Medientag

Im Laufe des Tages

- DE/Compugroup Medical SE, ausführliches Jahresergebnis und

Geschäftsbericht

- DE/Deutsche Wohnen SE, ausführliches Jahresergebnis und

Geschäftsbericht

- DE/Freenet AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht

- DE/Indus Holding AG, Kapitalmarkttag

- DE/NordLB Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Jahresergebnis

DIVIDENDENABSCHLAG

Unternehmen Dividende Novo Nordisk 8,15 DKK

AUSBLICK KONJUNKTUR

- FR 09:15 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) März PROGNOSE: 52,5 zuvor: 53,1 09:15 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) März PROGNOSE: 48,1 zuvor: 47,4 - DE 09:30 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) März PROGNOSE: 47,0 zuvor: 46,3 09:30 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) März PROGNOSE: 51,0 zuvor: 50,9 Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 51,2 zuvor: 50,7 - EU 10:00 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) März PROGNOSE: 52,5 zuvor: 52,7 10:00 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) März PROGNOSE: 49,0 zuvor: 48,5 Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 51,9 zuvor: 52,0 - GB 10:30 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) März PROGNOSE: 52,6 zuvor: 53,0 10:30 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) März PROGNOSE: 49,5 zuvor: 49,2 - US 13:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Februar PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: -4,5% gg Vm 14:45 Einkaufsmanagerindex Service (1. Veröffentlichung) März PROGNOSE: 50,3 zuvor: 50,6 14:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) März PROGNOSE: 47,0 zuvor: 47,3 - BE 15:00 Geschäftsklimaindex März PROGNOSE: -13,0 Punkte zuvor: -12,8 Punkte

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: Stand +/- DAX-Future 15.292,00 -0,1% E-Mini-Future S&P-500 3.984,50 +0,2% E-Mini-Future Nsdq-100 12.872,25 +0,1% Nikkei-225 27.385,25 -0,1% Schanghai-Composite 3.266,88 -0,6% Hang-Seng-Index 19.911,70 -0,7% +/- Ticks Bund -Future 137,67 +24 Vortag: INDEX Schluss +/- DAX 15.210,39 -0,0% DAX-Future 15.268,00 +0,1% XDAX 15.111,39 +0,1% MDAX 27.263,98 +1,5% TecDAX 3.273,16 +1,4% EuroStoxx50 4.207,14 +0,3% Stoxx50 3.830,58 -0,1% Dow-Jones 32.105,25 +0,2% S&P-500-Index 3.948,72 +0,3% Nasdaq-Comp. 11.787,40 +1,0% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 137,57 +122

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Der DAX wird etwas leichter erwartet. "Die Erholung scheint zunächst abgeschlossen", so ein Marktanalyst. Dabei sei der DAX zunächst am Widerstandsbereich um 15.300 Punkte gescheitert. Auf der Unterseite rücke damit die 15.000er Marke und damit ein Schließen des Gap oberhalb von 14.980 auf die Agenda. Andererseits ist größerer Druck nicht in Sicht: Ölpreise und Renditen kommen etwas zurück, und auch der Euro hat seinen Aufwärtsschub vom späten Mittwoch und frühen Donnerstag wieder beendet. "Damit spricht das Umfeld eher für den DAX", so der Marktanalyst. Impulse dürften von den Einkaufsmanagerindizes ausgehen, dies- und jenseits des Atlantiks. Daneben gibt es Zahlen zur vermutlich weiter schwierigen Lage der Bauindustrie.

Rückblick: Uneinheitlich - Die Märkte verdauten die geldpolitische Entscheidung der Fed des Vortages, sowie die wie erwartet ausgefallenen Zinserhöhungen in der Schweiz und Großbritannien. Einerseits belastete, dass die Fed sinkenden Zinsen schon 2023 eine Absage erteilte, andererseits stützten Signale einer möglicherweise bevorstehenden Zinserhöhungspause. Insgesamt zeigten die Notenbanken Entschlossenheit, weiter gegen die Inflation vorzugehen und sich nicht von der Bankenkrise beirren ließen, hieß es. Unterstützung kam am Nachmittag von steigenden Kursen an der Wall Street, wo die Fed-Aussagen vom Vorabend wieder positiver gesehen wurden. Bankentitel führten mit einem Minus von 2,4 Prozent die Verliererliste an. Einerseits profitieren die Geldhäuser von höheren Zinsen, andererseits steigt damit das Risiko von Abschreibungsbedarf. Die Citigroup hatte zudem den Bankensektor abgestuft, außerdem hatte US-Finanzministerin Yellen einer pauschalen höheren Einlagensicherung durch den Staat eine Absage erteilt. Sanofi gewannen 5,5 Prozent, befeuert von einem Studienerfolg mit dem Präparat Dupixent bei Lungenerkrankungen.

DAX/MDAX/TECDAX

Kaum verändert - Vitesco schlossen 0,5 Prozent niedriger, nachdem sie zunächst deutlich stärker unter Druck gestanden hatten, weil der Margenausblick nicht gut ankam. Analysten hatten sich dennoch vielfach positiv zum Ausblick geäußert. Gut kamen Dividendenerhöhung und ein Aktienrückkazf bei Scout24 an. Der Kurs zog um 4,5 Prozent an. Nemetschek sprangen um 15,5 Prozent nach oben. Das Unternehmen rechnet mit einer weiter hohen Marge. Ein laut Händlern schwacher Ausblick lastete auf CTS Eventim (-2,3%).

XETRA-NACHBÖRSE

Eckert & Ziegler wurden 0,5 Prozent höher gestellt. Das Unternehmen will für 2022 eine stabile Dividende von 0,50 Euro je Aktie ausschütten.

USA - AKTIEN

Etwas fester - Mit etwas Abstand wurden die Zinserhöhung und die begleitenden Aussagen der US-Notenbank positiver gesehen, insbesondere das Signal, dass mit der jüngsten Zinserhöhung das meiste hinter dem Markt liegen könnte und womöglich nur noch eine weitere Erhöhung. Dazu sagte US-Finanzministerin Janet Yellen, dass zusätzliche Schritte unternommen würden, um das US-Bankensystem zu stabilisieren, falls dies notwendig sei. Am Vortag hatte sie noch die Banaktien nbelastet mit der Absage an eine pauschal höhere Einlagensicherung. Ford Motor gaben um 0,5 Prozent nach. Der Autobauer rechnet für das laufende Geschäftsjahr mit etwa 3 Milliarden Dollar Verlust aus dem Geschäft mit Elektrofahrzeugen. Accenture legten um 7,3 Prozent zu mit der Ankündigung, in den kommenden 18 Monaten rund 19.000 Arbeitsplätze zu streichen. Steelcase verbesserten sich um 6,0 Prozent, gestützt von einem guten vierten Quartal des Büroausstatters. Nach zuletzt der indischen Adani Gruppe hat Hindenburg Research den US-Finanzdienstleister Block (-14,8%) ins Visier genommen und wirft dem Unternehmen unter anderem vor, Investoren mit falschen Bewertungskennziffern in die Irre geführt zu haben.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 3,81 -12,3 3,93 -61,2 5 Jahre 3,42 -10,3 3,52 -58,5 7 Jahre 3,42 -7,7 3,49 -55,3 10 Jahre 3,40 -4,7 3,44 -48,4 30 Jahre 3,68 +2,4 3,65 -29,3

Am Anleihemarkt gaben die Renditen nach den Vortagesabgaben im Gefolge des Zinsentscheids der Fed noch weiter nach. Der Markt preise eine zukünftig weniger forsche Zinserhöhungspolitik ein, hieß es.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mi, 17:05 % YTD EUR/USD 1,0829 -0,0% 1,0832 1,0794 +1,2% EUR/JPY 141,04 -0,5% 141,72 143,15 +0,5% EUR/CHF 0,9934 +0,0% 1,0909 0,9964 +0,4% EUR/GBP 0,8819 -0,0% 0,8820 0,8822 -0,4% USD/JPY 130,22 -0,5% 130,84 132,64 -0,7% GBP/USD 1,2278 -0,0% 1,2281 1,2236 +1,5% USD/CNH 6,8475 +0,3% 6,8287 6,8786 -1,2% Bitcoin BTC/USD 28.327,69 +0,2% 28.259,76 28.678,29 +70,7% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar tendierte nach dem schwachen Vortag zunächst erneut leichter, erholte sich im Verlauf jedoch wieder. Der Dollarindex gewann 0,2 Prozent. Am Mittwoch hatte der Greenback mit den insgesamt eher taubenhaft aufgenommenen Aussagen der US-Notenbank und einer möglichen Zinserhöhungspause deutlich abgewertet. Beim Pfund und beim Franken tat sich nach den wie erwartet ausgefallenen Zinserhöhungen wenig, zum Euro machte der Franken etwas Boden gut.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 69,98 69,96 +0,0% +0,02 -13,0% Brent/ICE 75,89 75,91 -0,0% -0,02 -11,1% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise gaben in einer Gegenreaktion um gut 2 Prozent nach. Zuletzt hatten sich die Preise wieder etwas erholt, nachdem zuvor die Turbulenzen im Bankensektor Sorgen vor einem Wirtschaftsabschwung und einem damit verbundenen Nachfragerückgang geschürt hatten.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.987,25 1.991,99 -0,2% -4,74 +9,0% Silber (Spot) 23,00 23,10 -0,4% -0,10 -4,0% Platin (Spot) 986,85 987,98 -0,1% -1,13 -7,6% Kupfer-Future 4,13 4,12 +0,2% +0,01 +8,3% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis profitierte von der Spekulation auf eine Zinserhöhungspause und sinkenden US-Marktzinsen. Der Preis für die Feinunze stieg um 1,6 Prozent.

MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 17.30 UHR

FRANKREICH - Rentenreform

Bei erneuten Protesten gegen die umstrittene Rentenreform in Frankreich sind am Donnerstag deutlich mehr Menschen als zuletzt auf die Straße gegangen. Das Innenministerium sprach am Abend des neunten Aktionstags von 1,08 Millionen Demonstranten, die Gewerkschaft CGT meldete landesweit 3,5 Millionen Teilnehmer.

GROßBRITANNIEN

Das GfK-Verbrauchervertrauen lag im März wie prognostiziert bei einem Wert von -36, verglichen mit -38 im Februar.

ABB

hat ein weiteres Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu 1 Milliarde Dollar angekündigt. Die im Rahmen des kürzlich abgeschlossen Aktienrückkaufs 2022/2023 für rund 2 Milliarden Dollar erworbenen Aktien sollen vernichtet werden, ebenso wie 2021/2022 zurückgekauften Aktien.

ACCENTURE

streicht in den kommenden 18 Monaten rund 19.000 Arbeitsplätze, etwa 2,5 Prozent der Belegschaft. In Anbetracht der rückläufigen IT-Ausgaben sollen Kosten gesenkt und der Betrieb rationalisiert werden.

ECKERT & ZIEGLER

will für das vergangene Geschäftsjahr eine stabile Dividende von 0,50 Euro je Aktie zahlen.

