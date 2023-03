Autel, einer der weltweit führenden Hersteller und Anbieter von professionellen Diagnosewerkzeugen, Geräten und Zubehör für den Kfz-Ersatzteilmarkt, freut sich, die Eröffnung seines neuen Schulungszentrums in München bekannt zu geben. Ausgestattet mit einer ganzen Palette von Autel MaxiChargern, darunter sowohl AC- als auch DC-Ladegeräte für Elektrofahrzeuge, soll das Zentrum Technikern helfen, durch praktische Erfahrungen ein besseres Verständnis für die Produkte von Autel zu erlangen.

Autel training center in Germany (Photo: Autel)

Das neue Schulungszentrum verfügt über einen Ausstellungsraum und einen Bereich für praktische Übungen, in denen Produkte von Autel vorgestellt und direkt an Fahrzeugen getestet werden können. Die Produktreihe von Autel umfasst eine Vielzahl von fortschrittlichen Werkzeugen, darunter die Autel MaxiCharger AC- und DC-Ladegeräte, die ideal für batteriebetriebene Elektrofahrzeuge sind. Im Schulungszentrum können die Techniker erfahren, wie man die Ladegeräte für Elektrofahrzeuge von Autel perfekt installiert und damit üben, anstatt anhand von Powerpoint-Folien zu lernen. Das Schulungszentrum bietet auch Schulungen für das neue Drei-in-Eins-Tool von Autel an, das allgemeine Diagnose, Radeinstellung und ADAS-Kalibrierung kombiniert.

Das Schulungszentrum verfügt auch über einen Kursraum, in dem bis zu 10 Techniker Platz finden. Dort können sie sich über die Produkte und Technologien von Autel informieren, alle Fragen besprechen und Anweisungen zur Einhaltung der von der Regierung festgelegten Gesetze für Elektrofahrzeuge erhalten.

"Wir sind stolz darauf, unser neues Schulungszentrum in München zu eröffnen", sagte Michael Müller, professioneller Kursleiter von Autel Europe. "Unsere neue Einrichtung bietet praktische Schulungen für Techniker, damit sie unsere Produkte bei ihrer täglichen Arbeit besser verstehen und einsetzen können. Wir laden alle, die sich für grüne Technologie interessieren, ein, uns zu besuchen und mehr über die fortschrittlichen Werkzeuge von Autel zu erfahren."

Autel wird auch an der kommenden Key Energy 2023 teilnehmen, die vom 22. bis 24. März in Rimini, Italien, stattfindet. Neben der Präsentation seiner neuesten Produkte, einschließlich der Autel MaxiCharger, wird Autel Live-Vorführungen und Schulungen für die Teilnehmer anbieten.

Weitere Informationen über Autel finden Sie unter autelenergy.eu.

evinfo.eu@autel.com