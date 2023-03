Gegenüber dem Franken hat sich der Euro über Nacht kaum bewegt und kostet aktuell 0,9935 nach 0,9928 Franken am Donnerstagabend.Frankfurt - Der Euro hat am Freitagmorgen stabil über der Marke vom 1,08 US-Dollar notiert. Im frühen Handel kostet die Gemeinschaftswährung 1,0830 Dollar und damit nur minim weniger als am Vorabend. Gegenüber dem Franken hat sich der Euro über Nacht kaum bewegt und kostet aktuell 0,9935 nach 0,9928 Franken am Donnerstagabend. Im frühen Handel am Vortag hatte das Währungspaar EUR/CHF noch kurz mit...

