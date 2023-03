The following instruments on XETRA do have their last trading day on 24.03.2023

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 24.03.2023



ISIN Name

USU8968GAF10 TRIUMPH GRP 19/24 REGS

DE000A3E5FU3 AEIOU 102.ANL.21/23

DE000DG4UD52 DZ BANK IS.A856

US020002BF73 ALLSTATE 18/23 FLR

XS1384915010 KOMMUNEKREDIT 16/23 MTN

XS1765886244 LENOVO GRP 18/23 MTN

DE000HVB2GA6 UC-HVB 18/23 DL

DE000A2LQF20 DEUTSCHE ROH. WA 18/23

XS1799975765 AIB GROUP 18/23 MTN

DE000A19XYF6 L.PERLA F.FIN. 18/23

CH0126183075 ZUERCHER KT.BK 11-23

