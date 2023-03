Baloise Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Baloise erhöht Sparzins bei Bankkonten auf bis zu 1%



24.03.2023 / 09:01 CET/CEST





Solothurn, den 24. März 2023. Die Baloise Bank AG erhöht die Zinsen auf allen Spar- und Vorsorgekonten per 1. April 2023. Neugeldeinlagen auf dem Sparkonto «Baloise Sparen Bonus» profitieren von einer attraktiven Verzinsung von 1%. Bei den Kassenobligationen und Festgeldern erhöht Baloise den Zins auf bis zu 1.65%. Die Schweizerische Nationalbank (SNB) kündigte gestern eine Erhöhung des Leitzinses um 0.5 Prozent auf neu 1.5 Prozent an. Baloise folgt dem Zinsanstieg der SNB und erhöht die Verzinsung aller Spar- und Vorsorgekonten per 1. April 2023. Neugelder auf dem Konto «Baloise Sparen Bonus» werden ab dem 1. April 2023 mit 1% verzinst. «Wir bieten unseren Kundinnen und Kunden stets attraktive Konditionen und passende Anlagemöglichkeiten», so Jürg Ritz, CEO der Baloise Bank AG. Attraktive Konditionen bietet Baloise auch bei den festverzinslichen Anlagen. Kassenobligationen- und Festgeldsätze werden bereits per 27. März 2023 angepasst und bieten unseren Kundinnen und Kunden eine stabile und attraktive Renditemöglichkeit. Übersicht Konditionen Festgelder 1 M. 2 M. 3 M. 4 M. 5 M. 6 M. 7 M. 8 M. 9 M. 10 M. 11 M. 12 M. Ab CHF 100'000 n.a. n.a. 1.15% 1.20% 1.25% 1.30% 1.30% 1.30% 1.35% 1.35% 1.35% 1.40% Ab CHF 1'000'000 n.a. 1.20% 1.25% 1.30% 1.35% 1.35% 1.35% 1.35% 1.35% 1.35% 1.35% 1.40%

Kassenobligationen 2 Y. 3 Y. 4 Y. 5 Y. 6 Y. 7 Y. 8 Y. 9 Y. 10 Y. Ab CHF 1'000 1.50% 1.50% 1.55% 1.55% 1.60% 1.60% 1.65% 1.65% 1.65%

Produkt Ab 1. April 2023 bisher Sparen Bonus 1.00% bis CHF 250'000

0.01% über CHF 250'000 0.30% bis CHF 250'000

0.01% über CHF 250'000 Sparen Profit 0.40% bis CHF 100'000

0.50% bis CHF 500'000

0.01% über CHF 500'000 0.20% bis CHF 100'000

0.25% bis CHF 500'000

0.01% über CHF 500'000 Sparen Comfort 0.30% bis CHF 25'000

0.01% über CHF 25'000 0.01% INVEST Sparen 3 0.50% 0.30% Freizügigkeitskonto 0.20% 0.01%

