Nach Darstellung von SMC-Research hat die Gesellschaft Matador Secondary Private Equity ihr Gewinnziel in 2022 mit einem Überschuss von 5,3 Mio. CHF übertroffen. Auch wenn die Ertragsdynamik im zweiten Halbjahr temporär nachgelassen habe, rechnet SMC-Analyst Holger Steffen für dieses Jahr mit einer weiteren Ergebnissteigerung.

Auch wenn die Erträge des zweiten Halbjahres deutlich unter dem herausragenden Niveau der ersten sechs Monate gelegen haben, habe Matador in 2022 laut SMC-Research einen beachtlichen Überschuss von 5,3 Mio. CHF erwirtschaftet und damit das eigene Gewinnziel (mindestens 5 Mio. CHF) übertroffen. Das Researchhaus hatte nach den ersten sechs Monaten zwar mit einem höheren Überschuss gerechnet (was u.a. durch deutliche Währungsverluste im zweiten Halbjahr verhindert worden sei), aber auch so habe die kalkulatorische Rendite aus den Fondsengagements nach den Berechnungen der Analysten bei 16 Prozent und damit erneut oberhalb des von ihnen in ihrem Modell unterstellten Werts von 13 Prozent gelegen.

Das Management zeige sich optimistisch für die weitere Entwicklung und erwarte für 2023 weitere Wertzuwächse der Fonds, außerdem sollen neue Engagements eingegangen werden, so die Analysten. Die aktuellen Marktbedingungen seien aus Sicht des Unternehmens günstig, da in einem schwierigen Umfeld viele Akteure ihre Portfolios umstrukturieren und Positionen verkaufen müssen, was für ein gutes Angebot und einen reduzierten Wettbewerb sorge.

Wegen der geringen Ertragsdynamik im zweiten Halbjahr haben die Analysten ihre Schätzung für den Jahresgewinn 2023 zwar reduziert, rechnen aber wegen des gewachsenen Portfolios trotzdem mit einer Ergebnissteigerung um 8,5 Prozent. Mit der vorsichtiger ausgefallenen Kalkulation und dem marktbedingt höheren Diskontierungszins habe sich ihr Kursziel von zuvor 5,60 auf 5,00 CHF reduziert, signalisiere damit aber weiterhin ein Aufwärtspotenzial von 15 Prozent für die Aktie. Auf dieser Basis bestätigen die Analysten ihre Einstufung mit "Buy".

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 24.03.2023 um 8:50 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 24.03.2023 um 7:40 Uhr fertiggestellt und am 24.03.2023 um 8:30 Uhr veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2023/03/2023-03-24-SMC-Update-Matador_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.