Der deutsche Leitindex konnte die zwischenzeitlichen Tagesverluste am gestrigen Donnerstag bis zum Xetra-Schluss wieder aufholen. Rückblick: Am Tag nach dem Leitzinsentscheid der US-Notenbank - die Fed hat den Schlüsselsatz am Mittwoch um 0,25 Prozentpunkte auf eine Spanne von 4,75 bis 5,0 Prozent angehoben - kam der DAX nicht über 15.210 hinaus. Dabei ...

