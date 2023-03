Mark Zuckerberg will Meta effizienter aufstellen. Die Folge: Massenentlassungen. In einigen Fällen scheint das auch nötig, wie eine ehemalige Recruiterin jetzt erzählt. So gut wie alle Internetfirmen von A wie Amazon bis Z wie Zalando streichen derzeit Hunderte bis Tausende Stellen. Der Grund liegt darin, die Kosten zu senken und die Organisation zu verschlanken. Auch die Facebook-Mutter Meta hat im Laufe der vergangenen sechs Monate rund 20.000 Menschen entlassen. Mark Zuckerberg kündigte ein "Jahr der Effizienz" an, um in der derzeit unsicheren Wirtschaftslage den Tech-Konzern auf Kurs zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...