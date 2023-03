Unterföhring (ots) -Keine Busse. Keine Bahnen. Kein Flugverkehr. Gesperrte Autobahntunnel. Keine Schifffahrt. Am kommenden Montag steht Deutschland weitgehend still. Die Mitglieder der Dienstleistungsgewerkschaft ver.di und der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) legen gemeinsam die Arbeit nieder. SAT.1 ändert aus diesem Anlass sein Programm und zeigt am Montag, 27. März 2023, im Anschluss an die "SAT.1 Nachrichten" um 20:15 Uhr das "Streik Spezial. Deutschland steht still". Moderiert wird die Sondersendung von Claudia von Brauchitsch.SAT.1-Chefredakteurin Juliane Eßling: "Eine solch große Dimension des Arbeitskampfes gab es in Deutschland noch nie. In der Sondersendung 'Streik Spezial. Deutschland steht still' berichten unsere SAT.1-Reporter:innen aktuell und live aus der ganzen Republik über den Megastreik und seine Konsequenzen. Wir wollen aber auch wissen: Wie angespannt ist die finanzielle Lage der Streikenden wirklich und wie groß ist die Akzeptanz und das Verständnis der Bürger:innen für die konzertierte Aktion der Gewerkschaften?"Bereits ab 16:00 Uhr berichtet auch die neue SAT.1-Nachmittagsshow "Volles Haus!" live über den großangelegten Warnstreik und seine deutschlandweiten Auswirkungen."Streik Spezial. Deutschland steht still" - am Montag um 20:15 Uhr live in SAT.1 und auf Joyn.Pressekontakt:Barbara StefanerCommunications & PRNews, Sports, Factual & Fictionphone: +49 (0) 89 95 07 - 1128email: Barbara.stefaner@seven.onewww.presse.sat1.dePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: clarissa.schreiner@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5471134