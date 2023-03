TUI hat eine Kapitalerhöhung in Höhe von 1,8 Mrd. EUR angekündigt, mit der das Unternehmen seine Abhängigkeit von staatlichen Mitteln verringern will. Der Zeichnungspreis entspricht einem Abschlag von ca. 65 % gegenüber dem Schlusskurs vom 23. März und fast 40 % gegenüber dem theoretischen Ex-Rechte-Kurs. Alexey Mordashov, der 30,9 % des ausgegebenen TUI-Aktienkapitals kontrolliert, kann keine Rechte aus den Aktien ausüben, da sein Vermögen aufgrund von Sanktionen der EU und des Vereinigten Königreichs eingefroren wurde. Damit wird Vermögen von ca. 370 Mio. EUR indirekt von ihm auf alle anderen Aktionäre übertragen und sein Anteil wird auf 10,9 % verwässert. Unter Berücksichtigung der Kapitalerhöhung kommt das DCF-Modell von AlsterResearch zu einem neuen fairen Wert von EUR 18,00, was immer noch zu einem Upside von fast 100% auf den theoretischen Ex-Kurs führen sollte: KAUFEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar https://www.research-hub.de/companies/TUI%20AG





