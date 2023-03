Bank of England erhöht den Leitzins & Zugriff auf interessante Webinare

Werbung







Aufgrund der weiterhin hohen Inflation in Großbritannien wird der Leitzins erneut erhöht.



Die Zentralbank des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland (Bank of England) schließt sich den Anpassungen der Europäische Zentralbank und der Federal Reserve an. Gemäß den Markterwartungen hob die Zentralbank den Leitzins um 25 Basispunkte auf 4,25 % an. Damit führte die Zentralbank am heutigen Tage die elfte Zinserhöhung in Folge durch. Trotz der vergangenen Zinserhöhungen stieg zuletzt die Inflation auf 10,4 % an. Die durchgeführte Zinsanpassung hatte einen positiven Einfluss auf den Devisenmarkt sowie auf die Rendite der zweijährigen Staatsanleihen.









Sie haben unser letztes Webinar verpasst oder Sie wollen sich es erneut anschauen? Dann besuchen Sie gerne unsere offizielle Website. Dort haben Sie die Möglichkeit sich unsere Webinare auch im Nachgang erneut anzuschauen. Zudem bieten wir neben kostenlosen Webinaren einen Wochenausblick an. Dieser wird am Wochenende auf unserer Website, wie auch auf unserem Instagram-Channel, veröffentlicht. Hier fassen wir die wichtigsten Ereignisse für die kommende Woche zusammen. Somit behalten Sie stets einen Überblick über den Kapitalmarkt. Machen Sie sich gerne einen Überblick über unser großes Informationsangebot.









