In einem aktuellen Anleihen-Barometer bewerten die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG die 11,00%-Anleihe der IuteCredit Finance S.à r.l. (WKN A3KT6M) weiterhin als "attraktiv " und vergeben 4 von 5 möglichen Sternen. Das Geschäftsmodell der IuteCredit Group zeichne sich durch eine risikoaverse und zukunftsorientierte Strategie aus, so die Analysten. Die Anleihe wird aktuell via öffentlichem Angebot und Umtauschangebot um bis 50 Mio. Euro aufgestockt, das Zeichnungsangebot endet am 31. März 2023.

Die KFM-Analysten in Ihrer Bewertung: "Die verstärkte Fokussierung auf die Kundenzufriedenheit in Verbindung mit einer ausgeprägten Erreichbarkeit ermöglicht es der Iute-Gruppe, die eigenen Prozesse mit erhöhter Geschwindigkeit zielgerichtet weiter anzupassen. Der hohe Stellenwert, den die Gruppe der Digitalisierung einräumt, verstärkt diesen Prozess und zahlt sich bereits in einem ausgeprägten Wachstum aus. Mit der Steigerung der Nutzerzahlen der MyIute-App verfügt die Gruppe über ein skalierbares und systematisches Mittel, um das Wachstum weiter voranzutreiben und die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage weiter zu verbessern." In Verbindung mit der Rendite in Höhe von 15,693% p.a. (auf ...

