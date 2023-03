Bern (ots) -Am 10. Februar 2008 kommt es zum grössten Kunstraub Europas: Bewaffnete Männer stürmen das Bührle-Museum mitten in Zürich und entwenden vier Kunstwerke mit einem Wert in Millionenhöhe. Wie haben es die Ermittelnden geschafft, die Gemälde zurückzuholen? In der neuesten Folge der Doku-Drama-Reihe "Es geschah am..." von SRF werden die Hintergründe dieses spektakulären Falles aufgezeigt. Die Folge ist ab sofort auf der Streaming-Plattform Play Suisse verfügbar.Gestohlene Kunstwerke von beinahe unschätzbarem Wert, eine serbische Mafia-Bande und verdeckte Ermittler: Mit filmreifen Methoden holt die Zürcher Justiz zwei Kunstwerke, einen 100-Millionen Cézanne und einen Degas, zurück, die am 10. Februar 2008 von bewaffneten Dieben aus dem Bührle-Museum in Zürich entwendet wurden. Ein verdeckter Ermittler unterwanderte die serbische Mafia-Bande, es folgten Einladungen zum Luxus-Weekend in St. Moritz und durch einen vorgetäuschten Millionen-Deal konnten die gestohlenen Bilder schliesslich zurückgebracht werden.Nun, 15 Jahre später, spricht die Staatsanwaltschaft und die Stadt- wie auch Kantonspolizei Zürich zum ersten Mal über diesen spektakulären Fall, der so einige Risiken für die Ermittelnden mit sich brachte. Umstände, Hintergründe, Ermittlungsarbeit und ein Interview mit dem damaligen Bührle-Stiftungs-Direktor sind in der neusten Folge der SRF-Doku-Drama-Reihe "Es geschah am..." zu sehen."Es geschah am... Der Bührle-Kunstraub" ist ab sofort auf Deutsch, mit französischen und italienischen Untertiteln auf der Streaming-Plattform Play Suisse verfügbar. Am 1. April um 20.10 Uhr erfolgt die TV-Premiere dieser 110-minütigen Doku-Drama Folge auf SRF1.Für die Streaming-Plattform Play Suisse kann man sich kostenlos auf playsuisse.ch registrieren und hat sodann Zugriff auf SRG-Inhalte und Koproduktionen (Filme, Serien, Dokumentationen, Archivmaterial) in den Sprachen Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch.Pressekontakt:Medienstelle SRG SSRSiraya Schäfermedienstelle.srg(at)srgssr.ch / Tel. 058 136 21 21Original-Content von: SRG SSR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100014224/100904920