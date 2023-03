Die Solarmodule werden in Kooperation mit dem Phtovoltaik-Hersteller Axsun gefertigt. Dabei wird die vom Fraunhofer ISE entwickelte "MorphoColor"-Farbschicht eingesetzt. Die Pilotanlage in Eppingen kommt mit 224 Solarmodulen auf eine Leistung von 66 Kilowatt.In Eppingen ist in dem Dach einer Turnhalle eine Photovoltaik-Anlage mit ziegelroten Solarmodulen installiert worden. Sie entstand im Zuge des Forschungsprojekts "PVHide", in dem die Foscher des Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE mit dem Modulhersteller Axsun Solar GmbH, der Interpane Entwicklungs- und Beratungsgesellschaft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...