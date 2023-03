Frankfurt (ots) -Die Unternehmensberatung Cofinpro ist zum 13. Mal in Folge vom renommierten Institut Great Place to Work® ausgezeichnet worden. Das Beratungshaus rückt in seiner Größenklasse (101 bis 250 Mitarbeitende) in diesem Jahr sogar auf den dritten Platz in Deutschland vor. In der Vergleichsgruppe Consulting belegt Cofinpro den ersten Platz. Der wertschätzende Umgang miteinander sorgt nicht nur intern für ein gutes Betriebsklima, sondern wird auch von den Kunden geschätzt: Das auf Finanzdienstleister spezialisierte Consultinghaus befindet sich weiter auf einem stabilen Wachstumskurs."Ein respektvoller Umgang, die Förderung individueller Fähigkeiten und gelebte Vielfalt gehören seit der Gründung 2007 zu unserer Unternehmenskultur. Damit setzen wir einen besonderen Kontrapunkt in einer Branche, die von außen oft nur über den Leistungsgedanken definiert wird", sagt Cofinpro-Vorstand Christine Martin. Als Great Place to Work werden Unternehmen ausgezeichnet, die in einer anonymen Befragung unter den Mitarbeitenden Bestnoten in den Kategorien wie Arbeitsplatzkultur oder Personalentwicklung erhalten. Cofinpro belegte im Sektor Consulting den ersten Platz in der Größenklasse der Unternehmen mit einer Belegschaft von 50 bis 250 Personen. Unter allen hessischen Unternehmen erreichte Cofinpro den zweiten Platz."Zu unseren Kunden gehören führende Banken und Fondsgesellschaften in Deutschland. Wir begleiten sie nicht nur bei zukunftsweisenden Projekten, sondern zeigen auch selbst, wie sich moderne Arbeitsmethoden und fachliche Exzellenz in Einklang bringen lassen. Denn ein gutes Arbeitsumfeld steigert nicht nur die Motivation und Bindung der Mitarbeitenden, sondern trägt wesentlich zur erfolgreichen Bewältigung von Veränderungsprozessen bei. Das stärkt die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit", so Martin. Für ihre Kunden ist Cofinpro Management-, Fach- und Technologieberatung gleichermaßen. Das Frankfurter Beratungshaus unterstützt die Institute bei Themen rund um die digitale Transformation, Regulatorik, Nachhaltigkeit sowie Prozessoptimierungen. Im Fokus stehen die Bereiche Wertpapier, Kredit und Zahlungsverkehr.An ihrem Erfolgsrezept will Cofinpro auch in Zukunft festhalten: Mit unserer Fokussierung auf das Banking mit einer klaren Positionierung, die den Grundbedarf unserer Kunden trifft und unserem Selbstverständnis "besser beraten" sehen wir uns für die Zukunft gewappnet," so Martin. Davon profitiert auch die Belegschaft, die über das Modell der Mitarbeiteraktiengesellschaft direkt am Unternehmenserfolg beteiligt ist.Das Great-Place-to-Work-Ranking berücksichtigt verschiedene Kriterien wie ethische Geschäftspraktiken, Kundenzufriedenheit oder gesellschaftliche Relevanz. Die Mitarbeitenden beantworteten anonym über 60 Fragen aus fünf Bereichen. Die insgesamt positive Grundstimmung bei Cofinpro wird vor allem durch eine Aussage deutlich: 98 Prozent der Mitarbeitenden stimmen der Aussage zu: "Alles in allem kann ich sagen, dass dies ein sehr guter Arbeitsplatz ist".Great Place to Work® ist ein internationales Forschungs- und Beratungsunternehmen, das die Arbeitsplatzkultur von Unternehmen anhand von anonymen Mitarbeiterbefragungen und der Analyse von Personalmaßnahmen zertifiziert.Über Cofinpro (www.cofinpro.de)Cofinpro unterstützt Deutschlands führende Banken und Fondsgesellschaften in der Management-, Fach- und Technologieberatung. Zu den Kunden zählen große Geschäfts-, Landes- und Förderbanken sowie die genossenschaftliche Finanzgruppe. Gegründet 2007 als mitarbeitergetragene Aktiengesellschaft beschäftigt die Unternehmensberatung inzwischen rund 200 Bank- und Technologieexperten. Das Haus hat 2023 zum 13. Mal in Folge vom Great Place to Work® Institut die Auszeichnung als einer der besten Arbeitgeber Deutschlands erhalten.Pressekontakt:corpNEWSmediaClaudia ThöringRedaktionTel.: +49 (0) 40 207 6969 82E-Mail: claudia.thoering@corpnewsmedia.deOriginal-Content von: Cofinpro AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/104351/5471315