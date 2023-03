Die führenden Marken Fischbein, Saxon und Votech vereinen sich zu einem einheitlichen Portfolio von Verpackungsmaschinentechnologien für Kunden in aller Welt

Votech gab heute die feierliche Eröffnung seiner neuen, erweiterten Produktionsstätte und Unternehmenszentrale in Reusel, Niederlande, bekannt. Damit ist der Zusammenschluss von Fischbein International und Votech, zwei renommierten Marktführern in der Verpackungsindustrie, abgeschlossen. Die beiden Unternehmen fusionierten im Jahr 2021 durch die Übernahme von Votech durch Duravant, einem globalen Anbieter von technischen Anlagen und Automatisierungslösungen für die Bereiche Lebensmittelverarbeitung, Verpackung und Materialhandhabung. Die Zusammenführung von mehr als 100 Jahren Verpackungsexpertise und die Schaffung eines Technologieportfolios erweitern die Möglichkeiten des Unternehmens, Kunden in einer breiten Palette von Endmärkten zu bedienen, darunter Landwirtschaft, Tiernahrung, Obst und Gemüse, Inhaltsstoffe, Milchpulver und andere Industrieprodukte.

Parallel zu dieser Ankündigung stellte das Unternehmen sein neues Firmenlogo und seine neue Markenkampagne vor, die die Umwandlung des Unternehmens in einen Komplettanbieter von Verpackungsausrüstung widerspiegelt. "Die Namen Fischbein, Saxon und Votech, allesamt vertrauenswürdige Marken, die für Qualität, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit bekannt sind, werden auch weiterhin als Produktmarken der Votech-Familie auf dem Markt präsent sein", so Erik Blom, neu ernannter Geschäftsführer von Votech.

Das Portfolio von Votech umfasst das weltweit umfassendste Angebot an Verschlusstechnologien und Komponenten für tragbare Nähmaschinen, -köpfe und -systeme unter der Marke Fischbein, Versiegelungstechnologien unter der Marke Saxon sowie Abfüll-, Sackverpackungs-, Palettier- und End-of-Line-Lösungen unter der Marke Votech.

"Unsere vereinten Teams haben bewiesen, dass sie mit ihren erweiterten Fähigkeiten zur Entwicklung, Herstellung und Lieferung von schlüsselfertigen Automatisierungssystemen einen größeren Wert für unsere Kunden schaffen. Und wir haben eine Grundlage für unser Unternehmen mit einer Vision und einer Reihe von Werten geschaffen, die unsere Kunden in den Mittelpunkt stellen", sagte Blom.

Der neue Hauptsitz des Unternehmens beherbergt Entwicklung und Fertigung unter einem Dach. "Wir freuen uns, unsere Kunden und Partner in unserer neuen, erweiterten und hochmodernen Anlage auf 5.200 Quadratmetern begrüßen zu dürfen, um ihnen unsere Technologien, Fähigkeiten und unseren kundenorientierten Ansatz für Innovationen und integrierte Lösungen vorzustellen", sagte Rolf Michiels, Leiter des Projektvertriebs bei Votech. Das Unternehmen verfügt über Vertriebs- und Servicezentren in ganz Europa und unterstützt Kunden auf allen Kontinenten direkt oder über ein Netz von Vertriebspartnern.

Über Votech

VOTECH ist ein Komplettanbieter von Automatisierungslösungen für Verpackungen, der mehr als 100 Jahre Erfahrung in der Verpackungsindustrie mit den branchenweit führenden Produktmarken Fischbein, Saxon und Votech vereint, um Kunden auf der ganzen Welt mehr Effizienz, Produktivität und Rentabilität zu bieten. Votech bietet seinen Kunden durch die Entwicklung von halb- und vollautomatischen Lösungen für das Absacken, Nähen und Verschließen von Säcken für Granulat- und Pulverprodukte in einer Vielzahl von Branchen und Anwendungen einen höheren Mehrwert. Vom Befüllen und Verschließen bis hin zum Palettieren und Transportieren stellen wir mit großer Sorgfalt sicher, dass die Qualität jeder Komponente, jedes Systems und jeder integrierten Linie die Erwartungen unserer Kunden übertrifft. Weitere Informationen finden Sie unter www.votech.com.

Über Duravant

Duravant hat seinen Hauptsitz in Downers Grove, Illinois, und ist ein weltweit tätiges Unternehmen für technische Ausrüstungen mit Produktions-, Vertriebs- und Serviceeinrichtungen in Nordamerika, Südamerika, Europa und Asien. Durch sein Portfolio an operativen Unternehmen liefert Duravant zuverlässige End-to-End-Prozesslösungen für Kunden und Partner durch Fachwissen in den Bereichen Technik und Integration, Projektmanagement und operative Exzellenz. Mit weltweiten Vertriebs- und Servicenetzwerken bietet Duravant sofortige und lebenslange Unterstützung für alle Märkte, die sie in den Bereichen Lebensmittelverarbeitung, Verpackung und Materialhandhabung bedienen. Die marktführenden Marken von Duravant sind ein Synonym für Innovation, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.duravant.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230324005026/de/

Contacts:

Eleni Yianas

Vice President of Marketing, Duravant

630.635.3914

eleni.yianas@duravant.com