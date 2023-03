DJ PTA-PR: OMV Aktiengesellschaft: Bericht über Zahlungen an staatliche Stellen gemäß § 128 BörseG

Bericht über Zahlungen an staatliche Stellen gemäß § 128 BörseG

Wien (pta/24.03.2023/11:00) - Laut § 267c des österreichischen Unternehmensgesetzbuchs (UGB) haben große Gesellschaften und Unternehmen von öffentlichem Interesse, die in der mineralgewinnenden Industrie oder auf dem Gebiet des Holzeinschlags in Primärwäldern tätig sind, jährlich einen Bericht über Zahlungen an staatliche Stellen zu erstellen. Dieser Paragraf setzt Abschnitt 10 der EU-Rechnungslegungsrichtlinie (2013/34/EU) um. Der Abschnitt "Grundlagen der Erstellung" enthält Informationen über den Inhalt des Berichts. Zudem enthält dieser Abschnitt Informationen über die Zahlungen, die offengelegt werden müssen, sowie darüber, wie die OMV die Bestimmungen bei der Erstellung des Berichts umgesetzt hat.Laut § 267c des österreichischen Unternehmensgesetzbuchs (UGB) haben große Gesellschaften und Unternehmen von öffentlichem Interesse, die in der mineralgewinnenden Industrie oder auf dem Gebiet des Holzeinschlags in Primärwäldern tätig sind, jährlich einen Bericht über Zahlungen an staatliche Stellen zu erstellen. Dieser Paragraf setzt Abschnitt 10 der EU-Rechnungslegungsrichtlinie (2013/34/EU) um. Der Abschnitt "Grundlagen der Erstellung" enthält Informationen über den Inhalt des Berichts. Zudem enthält dieser Abschnitt Informationen über die Zahlungen, die offengelegt werden müssen, sowie darüber, wie die OMV die Bestimmungen bei der Erstellung des Berichts umgesetzt hat.

Grundlagen der Erstellung

Berichtende Unternehmen

Nach den Anforderungen der Bestimmung muss die OMV Aktiengesellschaft einen konsolidierten Bericht erstellen, in dem alle Geld- und Sachleistungen auszuweisen sind, die je Geschäftsjahr für die Tätigkeit in der mineralgewinnenden Industrie durch die OMV Aktiengesellschaft oder eine ihrer im Konzernabschluss enthaltenen Tochtergesellschaften an eine staatliche Stelle geleistet werden.

Tätigkeiten im Sinne dieses Berichts

In diesem Bericht werden Geld- und Sachleistungen ausgewiesen, die vom OMV Konzern (nachstehend die OMV) für eine Tätigkeit auf dem Gebiet der Exploration, Prospektion, Entdeckung, Weiterentwicklung und Gewinnung von Mineralien, Erdöl- oder Erdgasvorkommen oder anderen Stoffen in diesen Wirtschaftszweigen geleistet werden.

Staatliche Stellen

"Staatliche Stellen" sind nationale, regionale oder lokale staatliche Behörden oder von solchen kontrollierte Abteilungen, Agenturen oder Unternehmen einschließlich nationaler Ölgesellschaften.

Bei Tätigkeiten einer staatseigenen Gesellschaft außerhalb des eigenen Hoheitsgebiets gilt diese nicht als berichtspflichtige staatliche Stelle im Sinne dieser Bestimmung und Geld- und Sachleistungen an diese Gesellschaften müssen unter diesen Bedingungen nicht ausgewiesen werden.

Definition von Projekt

Die Bestimmung verlangt zudem, dass Geld- und Sachleistungen sowohl nach "Projekt" als auch nach staatlicher Stelle ausgewiesen werden. Als Projekt ist die Gesamtheit der operativen Tätigkeiten anzusehen, die auf einem einzigen Vertrag oder einer Lizenz, einem Pachtvertrag, einer Konzession oder einer ähnlichen rechtlichen Vereinbarung basieren, die die Grundlage für die Leistungen an die staatliche Stelle bildet. Mehrere inhaltlich miteinander verbundene Vereinbarungen werden im Sinne dieser Bestimmung als ein einziges Projekt behandelt.

"Inhaltlich miteinander verbunden" ist definiert als eine Reihe von mit einer staatlichen Stelle geschlossenen operativ und geografisch verbundenen Verträgen, Lizenzen, Verpachtungen, Konzessionen oder verbundenen Vereinbarungen mit ähnlichen Bedingungen, die die Grundlage für die Leistungen an die staatliche Stelle bilden. Solche Vereinbarungen können bestimmt werden durch einen einzelnen Vertrag, eine Joint-Venture-Vereinbarung, einen Produktionsteilungsvertrag oder sonstige übergeordnete rechtliche Vereinbarungen.

Es kann Fälle geben - beispielsweise die Körperschaftssteuer -, bei denen sich Leistungen nicht einem einzelnen Projekt zuordnen lassen. Diese Leistungen werden auf Landesebene ausgewiesen.

Geld- und Sachleistungen

Gemäß der Bestimmung müssen die Leistungen zahlungsbezogen angegeben werden. Das bedeutet, dass sie in der Periode angegeben werden, in der sie geleistet werden, und nicht in der Periode, in der sie periodengerecht zugeordnet werden.

Rückzahlungen werden ebenfalls in der Periode angegeben, in der sie vereinnahmt werden, und entweder mit in der Periode geleisteten Zahlungen verrechnet oder als Negativbeträge im Bericht ausgewiesen.

An eine staatliche Stelle entrichtete Sachleistungen werden nach der angemessensten und relevantesten Bewertungsmethode für die jeweilige Leistungsart in einen entsprechenden Geldwert umgerechnet. Das können Kosten oder Verkehrswerte sein. Der Bericht enthält eine Erläuterung der Bewertungsmethode. Gegebenenfalls werden die zugrundeliegenden Mengen ebenfalls im Bericht angegeben.

Methodik der Berichterstattung

Die Bestimmungen verlangen, dass die Leistungen da angegeben werden, wo sie von der OMV an staatliche Stellen geleistet werden. Der Bericht muss den Inhalt jeder Transaktion und Tätigkeit angeben. Auf Basis dieser Anforderungen ist die OMV ihrer Berichtspflicht wie folgt nachgekommen:

* Wenn die OMV direkt eine Zahlung an eine staatliche Stelle leistet, wird diese Zahlung vollständig ausgewiesen, unabhängig davon, ob sie alleine im Namen der OMV oder von der OMV in ihrer Eigenschaft als Betriebsführerin einer gemeinschaftlichen Tätigkeit geleistet wird. * In Fällen, in denen die OMV Mitglied einer gemeinschaftlichen Tätigkeit ist, deren Betriebsführerin eine staatseigene Gesellschaft (d.h. eine staatliche Stelle) ist, werden an diese staatseigene Gesellschaft geleistete Zahlungen ausgewiesen, wo es möglich ist, die berichtspflichtige Zahlung von anderen Kostenpositionen zu trennen. * Für Produktionszahlungsansprüche staatlicher Stellen von Gastländern sind die Bestimmungen der Vereinbarung zu berücksichtigen. Wo die OMV Betriebsführerin ist, wird sie die Zahlungsansprüche staatlicher Stellen vollständig angeben.

Wesentlichkeit

Einzelne oder verbundene Leistungen, deren Gegenwert im Geschäftsjahr unter EUR 100.000 liegt, werden nicht in diesem Bericht ausgewiesen.

Berichtswährung

In anderen Währungen als Euro geleistete Zahlungen werden zum durchschnittlichen Wechselkurs des Berichtszeitraums umgerechnet.

Ausgewiesene Geld- und Sachleistungen

Produktionszahlungsansprüche

Im Rahmen von Produktionsteilungsverträgen hat die staatliche Stelle des Gastlands Anspruch auf einen Anteil der Öl- und Gasproduktion, der häufig in Sachleistungen abgegolten wird. Der Bericht weist Wert und Menge der Produktionszahlungsansprüche der staatlichen Stelle für die relevante Periode in Barrel Öläquivalent (boe) aus.

Der Anteil der staatlichen Stelle an Produktionszahlungsansprüchen wird auch etwaige Ansprüche aus Anteilen umfassen, die eine staatseigene Gesellschaft als Investorin an Projekten im eigenen Hoheitsgebiet hält. Aus Tätigkeiten oder Anteilen außerhalb des Hoheitsgebiets der staatseigenen Gesellschaft entstehende Produktionszahlungsansprüche werden nicht ausgewiesen.

Steuern

Auf die Erträge, die Produktion oder die Gewinne von Unternehmen erhobene Steuern werden ausgewiesen. Rückzahlungen werden mit Zahlungen verrechnet und entsprechend ausgewiesen. Verbrauchssteuern, Lohnsteuern, Umsatzsteuern, Vermögenssteuern und Umweltsteuern werden gemäß dieser Bestimmung nicht ausgewiesen. Obwohl in Österreich eine Steuergruppe besteht, beziehen sich die ausgewiesenen Ertragssteuern für Österreich ausschließlich auf in der mineralgewinnenden Industrie tätige österreichische Tochtergesellschaften. Ertragssteuern für andere Tätigkeiten der OMV in Österreich werden nicht ausgewiesen.

Nutzungsentgelte

An eine staatliche Stelle gezahlte Nutzungsentgelte in Verbindung mit der Gewinnung von Mineralien, Erdöl oder Erdgasvorkommen sind auszuweisen. Werden Nutzungsentgelte in Form von Sachleistungen entrichtet, werden zusätzlich Wert und Menge angegeben.

Dividenden

Gemäß den Bestimmungen werden anstelle von Produktionszahlungsansprüchen oder Nutzungsentgelten an eine staatliche Stelle gezahlte Dividenden ausgewiesen. An eine staatliche Stelle als normale Anteilseignerin ausgezahlte Dividenden werden nicht ausgewiesen, sofern die Dividenden zu denselben Bedingungen an alle Anteilseigner:innen ausgezahlt werden.

In der Berichtsperiode 2022 hat die OMV keine derartigen berichtspflichtigen Dividendenzahlungen an staatliche Stellen auszuweisen.

Boni

Unterzeichnungs-, Entdeckungs- und Produktionsboni werden angegeben, sofern sie in Verbindung mit entsprechenden Tätigkeiten bezahlt wurden.

Gebühren

Dazu zählen Lizenz-, Miet- und Zugangsgebühren sowie sonstige Gegenleistungen für den Zugang zu dem Gebiet, in dem Gewinnungstätigkeiten ausgeführt werden.

Nicht ausgewiesen werden an staatliche Stellen gezahlte Gebühren, die nicht spezifisch mit Gewinnungstätigkeiten oder dem Zugang zu Rohstoffressourcen in Verbindung stehen. Als Gegenleistung für von einer staatlichen Stelle bereitgestellte Dienstleistungen geleistete Zahlungen werden ebenfalls nicht ausgewiesen.

Beiträge für die Verbesserung der Infrastruktur

Von der OMV geleistete Zahlungen für Verbesserungen der Infrastruktur (z.B. Bau von Straßen oder Brücken), von denen die Allgemeinheit profitiert, werden im Bericht ausgewiesen, unabhängig davon, ob die OMV den Betrag an nicht staatliche Stellen gezahlt hat. Diese Zahlungen werden in der Periode ausgewiesen, in der die Infrastruktur für die Allgemeinnutzung zur Verfügung gestellt wird.

Überblick über Geld- und Sachleistungen

Die folgende Übersichtstabelle zeigt die relevanten Geld- und Sachleistungen der OMV an staatliche Stellen im Berichtsjahr 2022.

Von den sieben Zahlungsarten, zu denen die österreichische Bestimmung eine Berichterstattung vorsieht, hat die OMV keine Dividenden, Boni oder Beiträge zur Verbesserung der Infrastruktur geleistet, die den Definitionen der entsprechenden Rechnungslegungsrichtlinie entsprechen. Diese Kategorien werden daher nicht angeführt.

Überblick über Geld- und Sachleistungen In EUR 1.000 Produktions-zahlungs- ansprücheSteuernNutzungs- entgelteGebührenGesamt Land Österreich - 37.418 166.805 - 204.223 Malaysia 393.267 36.234 104.314 27.265 561.081 Norwegen - 2.172.496 - 1.509 2.174.004 Neuseeland - 66.518 50.741 7.985 125.244 Rumänien - 1.052.059 418.654 24.760 1.495.473 Tunesien - 31.255 17.665 201 49.122 Vereinigte Arabische Emirate - 628.147 298.809 1.556 928.512 Jemen 44.369 - 4.222 2.327 50.919 Gesamt 437.637 4.024.127 1.061.210 65.603 5.588.577

Für Libyen wurden für das Jahr 2022 keine Zahlungen ausgewiesen, da die OMV nicht Betriebsführerin war.

OMV und Sapura Energy Berhad haben sich per 31. Jänner 2019 auf eine strategische Partnerschaft geeinigt. Die neue SapuraOMV Upstream Sdn. Bhd. und ihre Töchter sind vollkonsolidierte Gesellschaften des OMV Konzernabschlusses.

Es gab keine wesentlichen Akquisitionen und Veräußerungen im Jahr 2022.

Zahlungen je Land

Österreich In EUR 1.000 Produktions- zahlungs- ansprücheSteuernNutzungs- entgelteGebührenGesamt Staatliche Stellen Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus - - 99.858 - 99.858 Bundesministerium für Finanzen - 37.418 66.947 - 104.365 Gesamt - 37.418 166.805 - 204.223 Projekte Niederösterreich - 37.418 166.805 - 204.223 Gesamt - 37.418 166.805 - 204.223 Malaysia In EUR 1.000 Produktions- zahlungs- ansprücheSteuernNutzungs- entgelteGebührenGesamt Staatliche Stellen Petroliam Nasional Berhad 128.902 (1) - 104.314 (3) 27.265 260.481 Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri - 36.234 - - 36.234 PETRONAS Carigali Sdn Bhd 264.366 (2) - - - 264.366 Gesamt 393.267 36.234 104.314 27.265 561.081 Projekte Block SK408/SK310 393.267 (4) 36.234 104.314 (3) 27.265 561.081 Gesamt 393.267 36.234 104.314 27.265 561.081

(1) Beinhaltet Sachleistungen für 2.843.354 bbl Öläquivalent, bewertet nach dem durchschnittlichen monatlichen Preis pro boe

(2) Beinhaltet Sachleistungen für 9.077.553 bbl Öläquivalent, bewertet nach dem durchschnittlichen monatlichen Preis pro boe

(3) Beinhaltet Sachleistungen für 3.430.118 bbl Öläquivalent, bewertet nach dem durchschnittlichen monatlichen Preis pro boe

(4) Beinhaltet Sachleistungen für 11.920.907 bbl Öläquivalent, bewertet nach dem durchschnittlichen monatlichen Preis pro boe

Norwegen In EUR 1.000 Produktions- zahlungs- ansprücheSteuernNutzungs- entgelteGebührenGesamt Staatliche Stellen Oljedirektoratet - - - 1.435 1.435 Skatteetaten - 2.172.496 - 49 2.172.544 Miljødirektoratet - - - 24 24 Gesamt - 2.172.496 - 1.509 2.174.004 Projekte Gulfaks - 49 - - 49 Gudrun - 49 - - 49 Aasta Hansteen - 6 - - 6 Explorationsprojekte in Norwegen - - - 1.509 1.509 Keinen Projekten zuzuordnende Zahlungen - 2.172.393 - - 2.172.393 Gesamt - 2.172.496 - 1.509 2.174.004 Neuseeland In EUR 1.000 Produktions- zahlungs- ansprücheSteuernNutzungs- entgelteGebührenGesamt Staatliche Stellen Inland Revenue - 66.518 - - 66.518 Ministry of Business, Innovation and Employment - - 50.741 7.813 58.554 Environmental Protection Authority - - - 171 171 Gesamt - 66.518 50.741 7.985 125.244 Projekte Maari - - 10.418 20 10.439 Maui - - 9.411 7.899 17.310 Pohokura - - 30.912 13 30.925 Explorationsprojekte in Neuseeland - - - 52 52 Keinen Projekten zuzuordnende Zahlungen - 66.518 - - 66.518 Gesamt - 66.518 50.741 7.985 125.244 Rumänien In EUR 1.000 Produktions- zahlungs- ansprücheSteuernNutzungs- entgelteGebührenGesamt Staatliche Stellen Staatshaushalt - 1.052.059 418.654 - 1.470.713 Gemeindeverwaltungen - - - 4.672 4.672 Nationale Agentur für Bodenschätze (ANRM) - - - 2.660 2.660 Staatliche Forstverwaltung - - - 15.512 15.512 CONPET SA - - - 106 106 Nationale Strom- regulierungsbehörde (ANRE) - - - 1.441 1.441 Regulierungsbehörde für Offshore-Aktivitäten (ACROPO) - - - 370 370 Gesamt - 1.052.059 418.654 24.760 1.495.473 Projekte Onshore-Produktionszonen - - 327.343 22.913 350.256 Onshore Joint Operations - - 345 - 345 Offshore Schwarzes Meer - 156.142 90.966 407 247.514 Keinen Projekten zuzuordnende Zahlungen - 895.917 - 1.441 897.358 Gesamt - 1.052.059 418.654 24.760 1.495.473 Tunesien In EUR 1.000 Produktions- zahlungs- ansprücheSteuernNutzungs- entgelteGebührenGesamt Staatliche Stellen Receveur des Finances - 30.040 - 201 30.241 Receveur des Douanes - 1.216 - - 1.216 Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières - - 12.938 (1) - 12.938 Trésorerie Générale de Tunisie - - 4.726 - 4.726 Gesamt - 31.255 17.665 201 49.122 Projekte Südtunesien - 31.255 17.665 (1) 201 49.122 Gesamt - 31.255 17.665 201 49.122

(1) Beinhaltet Sachleistungen für 148.529 bbl Öläquivalent, bewertet nach dem durchschnittlichen monatlichen Preis pro boe

Vereinigte Arabische Emirate In EUR 1.000 Produktions- zahlungs- ansprücheSteuernNutzungs- entgelteGebührenGesamt Staatliche Stellen Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) - - - 1.556 1.556 Emirate of Abu Dhabi - Finance Department - 628.147 298.809 - 926.957 Gesamt - 628.147 298.809 1.556 928.512 Projekte Umm Lulu und SARB - 628.147 298.809 962 927.919 Explorationsprojekte in den Vereinigten Arabischen Emiraten - - - 594 594 Gesamt - 628.147 298.809 1.556 928.512 Jemen In EUR 1.000 Produktions- zahlungs- ansprücheSteuernNutzungs- entgelteGebührenGesamt Staatliche Stellen Ministry of Oil & Minerals 44.369 (1) - 4.222 (2) 2.327 50.919 Gesamt 44.369 - 4.222 2.327 50.919 Projekte Block S2 44.369 (1) - 4.222 (2) 285 48.877 Explorationsprojekte im Jemen - - - 2.042 2.042 Gesamt 44.369 - 4.222 2.327 50.919

(1) Beinhaltet Sachleistungen für 450.435 boe, bewertet nach festgelegten Preisen des Yemen Crude Oil Marketing Directorate

(2) Beinhaltet Sachleistungen für 42.865 boe, bewertet nach festgelegten Preisen des Yemen Crude Oil Marketing Directorate

Wien, 9. März 2023

Der Vorstand

(Ende)

Aussender: OMV Aktiengesellschaft Adresse: Trabrennstraße 6-8, 1020 Wien Land: Österreich Ansprechpartner: Thomas Hölzl Tel.: +43 1 40440/23760 E-Mail: compliance@omv.com Website: www.omv.com

ISIN(s): AT0000743059 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

March 24, 2023 06:00 ET (10:00 GMT)