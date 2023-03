DJ Grüne und FDP zeigen Kompromissbereitschaft vor Koalitionsausschuss

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Vor dem Koalitionsausschuss am Sonntagabend haben Vertreter von Grünen und FDP ihren Willen zur Beilegung von Streitfragen bekundet und gleichzeitig zu weniger Auseinandersetzungen in der Öffentlichkeit aufgerufen. Die FDP betonte gleichzeitig aber die Differenzen in Kernthemen.

Grünen-Vorsitzende Omid Nouripour sagte im ZDF-Morgenmagazin, dass die Ampel-Koalition bisher immer Lösungen in Streitfragen gefunden hätte. "Das werden wir wieder hinkriegen. Es ist geboten, dass wir auf dem Weg dahin ein bisschen weniger auf offener Bühne streiten", sagte Nouripour. Zwar sei Streit notwendig, da die Parteien aus "völlig verschiedenen Ecken" kämen kommen. Den Ton ein wenig dämmen wäre aber schön, meinte Nouripour.

FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai sagte im ZDF-Morgenmagazin, dass er den Koalitionsausschuss am Sonntag nicht "überhöhen" wolle, da es Themen geben werde, die die Koalition weiter beschäftigen würden, wie etwa Finanzen und Klimapolitik. Aber man wolle in vielen Streitthemen weiterkommen. "Konflikte wird es in dieser Regierung in dieser Konstellation immer geben. Aber am Ende des Tages, solange das Debatten sind um Sachfragen, ist es aus meiner Sicht durchaus legitim", sagte Djir-Sarai.

In dem Koalitionsausschuss dürfte es neben der Haushaltsaufstellung auch um das geplante Verbot des Einbaus neuer Öl- und Gasheizungen ab 2024, um die Planungsbeschleunigung sowie ein Klimaschutzsofortprogramm für den Verkehrssektor gehen. Hier gibt es besonders zwischen den Grünen und der FDP unterschiedliche Positionen.

FDP will Klimaschutz mit den Menschen

Djir-Sarai betonte, dass Differenzen beim Thema Finanzen andauerten. "Wir haben derzeit in dieser Bundesregierung kein gemeinsames Verständnis für die finanzpolitischen Realitäten in diesem Land. Unserer Partner haben da andere Vorstellungen. Wir stehen für eine solide Finanzpolitik", sagte er. Auch beim geplanten Verbot von Gas- und Ölheizungen gebe es Differenzen. Hier stehe die FDP für Technologieoffenheit.

"Wir sind der Meinung, dass Klimaschutz in diesem Land außerordentlich wichtig ist, aber Klimaschutz gegen die Interessen Menschen in unserem Land - das wird nicht funktionieren", sagte Djir-Sarai. Die FDP hält den Zeitplan für das von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) geforderte Verbot des Einbaus neuer Gas- und Ölheizungen ab 2024 für unrealistisch und setzt auf technologieoffenere Lösungen.

SPD fordert von Grünen und FDP weniger Selbstdarstellung

Der SPD-Fraktionsvorsitzende Rolf Mützenich warf den Koalitionspartnern FDP und Grünen vor, sich zu viel um öffentliche Profilierung zu bemühen, statt intern nach Lösungen zu suchen. "Selbstdarstellung hilft niemandem", sagte Mützenich der Süddeutschen Zeitung. "Die SPD beteiligt sich an den sachlichen Diskussionen vor allem hinter den Kulissen, um Probleme aufzulösen", betonte er.

In der Debatte um die von der FDP geforderte beschleunigte Realisierung von Autobahnprojekten stellte sich Mützenich an die Seite der Liberalen: "Der Bundeswegeplan gilt. Wir brauchen auch Vorhaben, um Lücken zu schließen und neue Engpässe zu verhindern."

March 24, 2023 06:00 ET (10:00 GMT)

