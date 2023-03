Köln (ots) -Die sprunghaft gestiegenen Öl- und Gas-Preise infolge des Ukraine-Krieges haben einen Ansturm internationaler Akteure auf die billigsten und preiswertesten Rohstoffe afrikanischer Wüstenstaaten ausgelöst: Sonne und Wind. In Namibia sollen gigantische Anlagen zur Energiegewinnung entstehen, in Marokko existieren bereits kilometerlange Solarfelder.Die Menschen dort hoffen auf Arbeitsplätze und einen wirtschaftlichen Aufschwung. Doch wie sieht die Realität aus? ARD-Autorin Heidi Mühlenberg hat recherchiert, ob dahinter eine neue Form von Wirtschaftskolonialismus steckt. "Wüstenstrom aus Afrika - Doku über die Chancen der Solarenergie" heißt das ARD radiofeature, das ab Freitag, 31. März 2023 in acht Wort- und Kulturwellen der ARD zu hören und im Internet unter www.ardaudiothek.de als Podcast verfügbar ist.Die Hoffnungen der Europäer, ihre Klima- und Energieprobleme zu lösen, liegen in Afrika. Das Bundesforschungsministerium ließ jüngst die Potenziale errechnen: Westafrika könnte demnach die über hundertfache Menge grünen Stroms erzeugen, die Deutschland im Jahr 2050 importieren will.Doch diese Goldgräberstimmung weckt auch Ängste. Manche Einheimische befürchten, dass die Interessen der Afrikaner dabei zu kurz kommen könnten. Es wäre nicht das erste Mal in der Geschichte des Kontinents.Heidi Mühlenberg ist Hörfunk- und Fernsehautorin und widmet sich vorrangig Umwelt- und Wissenschaftsthemen. Seit 1993 dreht sie Reportagen und Dokumentationen für MDR, NDR und arte. Für das Feature "Desertec - Europas große Solarvision" erhielt sie 2012 den Ernst-Schneider-Preis in der Kategorie "Große Wirtschaftssendung".Journalist:innen mit Zugang zur WDR-Presselounge können das ARD radiofeature ab sofort im Vorführraum hören.Sendetermine:SWR Freitag, 31. März 2023, 15:05 UhrBR 2 Samstag, 01. April 2023, 13:05 UhrSR 2 Samstag, 01. April 2023, 09:05 UhrBremen Zwei (RB) Samstag, 01. April 2023, 18:05 UhrNDR Info Sonntag, 02. April 2023, 11:05 UhrWDR 5 Sonntag, 02. April 2023, 13:04 Uhrhr2-kultur Sonntag, 02. April 2023, 18:04 UhrMDR Kultur Mittwoch, 06. April 2023, 18:05 UhrRegie: Andreas MeinetsbergerRedaktion: Kathrin Aehnlich (MDR)Eine Produktion von MDR Kultur für das ARD radiofeature 2023.Fotos finden Sie unter www.ard-foto.dePressekontakt:WDR KommunikationTel.: 0221 220 7100Email: kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: ARD Audiothek, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153004/5471343