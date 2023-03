Hamburg (ots) -Der Frühling naht, in vielen Haushalten steht der große Frühjahrsputz an. "Vor allem ältere Menschen sollten sich dabei nicht überfordern", rät Dr. Susanne Woelk, Geschäftsführerin der Aktion Das sichere Haus (DSH), Hamburg. Der Grund: Seniorinnen und Senioren sind stärker gefährdet als junge Menschen, bei der Hausarbeit einen tödlichen Sturz zu erleiden.Erhöhtes Risiko vor allem für Seniorinnen über 85 JahrePro Jahr sterben mehr als 10.000 Menschen über 65 Jahre durch einen häuslichen Sturz. Das sind mehr als 90 Prozent aller Stürze mit Todesfolge in Deutschlands Privathaushalten. Vor allem Frauen sind gefährdet, denn sie leisten oft auch im hohen Alter noch die gesamte Hausarbeit: Rund 3.700 Frauen über 85 Jahre starben 2019 durch einen Sturz im Haushalt gegenüber "nur" rund 2.200 gleichaltrigen Männern.Hauptgründe für Stürze: Schwäche, nachlassendes Balancegefühl, Medikamente, AlkoholEs gibt viele Gründe für das hohe Sturzrisiko im Alter. Die Muskelkraft insbesondere in Armen und Beinen sinkt rapide, das Balancegefühl lässt nach. Auch die Einnahme mehrerer Medikamente gleichzeitig steigert das Sturzrisiko. Hinzu kommen oft ein niedriger Blutdruck, schwächeres Sehvermögen und der Genuss von Alkohol. Weitere Risikofaktoren sind schlechte Beleuchtung und ungeeignete Steighilfen anstelle einer sicheren Leiter.Viele Pausen, gutes Timing - der Masterplan für den HausputzMit diesen Vorsichtsmaßnahmen wird der Hausputz für Ältere sicherer:- Planung: Wie lange brauche ich für welche Arbeiten? Zum Beispiel Fenster putzen, das Bad reinigen, Schränke ausräumen, putzen und wieder befüllen- Genügend Pausen einplanen- Genug trinken, zum Beispiel Saftschorlen, Mineralwasser, Früchtetee- Für Über-Kopf-Arbeiten oder Arbeiten auf der Leiter (z.B.: Gardinen abnehmen) um Hilfe bitten (Nachbarn, Kinder, Enkelkinder)- Gutes Gerät: Leiter und Klapptritt mit Haltebügel sind immer griffbereit und tragen das GS-Zeichen für "geprüfte Sicherheit"- Alle benötigten Putzmittel rechtzeitig einkaufen.Fit halten: Wer Kraft und Balance das ganze Jahr über trainiert, muss den Frühjahrsputz nicht fürchten. Kostenlose Anleitungen und viele Tipps bietet das SeniorenSicherheitsPaket der DSH.Es kann hier bestellt werden: https://das-sichere-haus.de/broschueren/sicher-alt-werden.Über die DSH:Mehr als 13.000 Menschen sterben pro Jahr durch einen häuslichen Unfall. Die Gesamtzahl häuslicher Unfälle liegt in Deutschland jährlich bei rund sieben Millionen.Die Aktion Das sichere Haus (DSH) informiert über Unfallgefahren in Heim und Freizeit. Ziel der gemeinnützigen DSH ist ein besserer Unfall- und Gesundheitsschutz für alle.Statistiken und Grafiken zum Unfallgeschehen in Deutschland finden Sie hier:https://das-sichere-haus.de/presse/statistiken-und-grafiken.Pressekontakt:Dr. Susanne Woelk, DSH-GeschäftsführerinTel.: 040 / 298 104 62Mail: s.woelk@das-sichere-haus.deMit einer Anmeldung im DSH-Presseverteiler erhalten Sie automatischaktuelle Neuigkeiten zum Unfall- und Gesundheitsschutz in Heim undFreizeit: www.das-sichere-haus.de/presse/presseverteilerOriginal-Content von: DSH - Aktion Das Sichere Haus, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9331/5471357