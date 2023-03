Ausgerechnet die Mutter aller Meme-Stocks sorgte gestern an einem außerordentlich schwierigen Börsentag für Aufsehen. Während die Börsianer nach der jüngsten Zinserhöhung schon wieder reihenweise Titel abverkauften und damit die allermeisten Aktien unter Druck setzten, gab es bei Gamestop satte Gewinne zu bewundern.Um etwas mehr als 35 Prozent schoss die Aktie von Gamestop (US36467W1099) am Mittwoch in die Höhe. Solche Zugewinne kommen freilich nichts aus dem Nichts. Der Spielehändler legte frische Zahlen vor, welche die Erwartungen der ...

