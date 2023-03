Wien (ots) -Falkensteiner investiert weiter in Kroatien - Premium-Ferienhäuser im 5-Sterne-Resort Punta SkalaDas jüngste Projekt der Falkensteiner Michaeler Tourism Group (FMTG) steht kurz vor der Eröffnung. Schon diesen Sommer haben Gäste die Möglichkeit, ihren Urlaub in einer der fünf neuen Luxusvillen im kroatischen Punta Skala zu verbringen. Jedes der Premium-Häuser erstreckt sich über eine Fläche von 200 Quadratmetern mit privatem mediterranem Garten, einem beheizten Swimmingpool und eigenem Host, der den Gästen jederzeit zur Verfügung steht.Feinste Materialien in dalmatinischem FlairDas moderne Design spiegelt die mediterranen Einflüsse der Umgebung wider. Die Villen wurden von Labvert Architecture & Design in Wien geplant, für die Innenräume zeichnet Bea Interiors Design verantwortlich. "Wir haben uns auf hochwertige Materialen, die die Natürlichkeit betonen und die dalmatinische Architektur aufgreifen, konzentriert. Durch eine sanfte Farbharmonie haben wir ein Refugium geschaffen, das auch den höchsten Ansprüchen gerecht wird. Eingebettet in die mediterrane Landschaft bilden die Villen eine organische Struktur zwischen Innen- und Außenräumen. Als besonderes Highlight bieten die Pergolen nicht nur angenehmen Schatten, sondern auch einen wunderschönen Blick auf das Meer", so Stephan Vary von Labvert.Ein Resort für alle BedürfnisseDie großzügig geschnittenen Villen mit modernen Wohnbereichen eignen sich für Familien genauso wie für Urlaub mit Freunden und bieten mit einer komplett ausgestatteten Küche und gemütlichem Wohnzimmer jeweils Platz für bis zu sieben Personen. Jede Villa ist in modernem, zeitgemäßem Design gestaltet und verfügt über einen uneingeschränkten Blick auf die malerischen Inseln des Zadar-Archipels im kristallklaren Meer. Die geräumigen Schlafzimmer mit eigenem Bad und der beheizte 40 Quadratmeter große Pool, umgeben von einem eigenen Garten, sorgen für größtmögliche Privatsphäre. Dennoch müssen die Gäste nicht auf Hotelannehmlichkeiten verzichten und verfügen sogar über einen privaten Villa-Host.Für ihren Aufenthalt können die Gäste aus zahlreichen Dienstleistungen wählen: Von Babysitting, Dog Sitting bis hin zum Personal Training. Weiter steht ein Mietservice für Autos oder Limousinen, Boote und verschiedene Sportgeräte zur Verfügung. Auch um individuelle Ausflüge oder Transfers kümmert sich der private Host. Ebenso wie um ein Wunsch-Dinner mit eigenem Chefkoch, einem schwimmenden Brunch oder Spa-Behandlungen direkt in den Villen.Neben den privaten Annehmlichkeiten haben die Villenbewohner die Möglichkeit, zusätzlich die Angebote des Resorts zu nutzen. So beherbergt das Falkensteiner Resort Punta Skala zwei Hotels sowie verschiedene Restaurants. Im 5 Sterne Falkensteiner Hotel & Spa Iadera können sich die Gäste im exklusiven 6.000 Quadratmetern Acquapura SPA inklusive Hammam und Panorama Sauna verwöhnen lassen. Das familienzentrierte Acquapura SPA des 5 Sterne Falkensteiner Family Hotel Diadora wiederum bietet vielfältige Möglichkeiten zur Entspannung und zum Energietanken für die ganze Familie.Das Falkensteiner Family Hotel Diadora, verfügt außerdem über ein großzügiges Falky Land inklusive Valo Jump, Outdoor-Kletterwand, Kino, Playmobil-Bereich und Science Labs für aufregende Experimente und bietet Unterhaltung für die ganze Familie. Ebenso wie der Fortis Club, Kroatiens modernstes Sport-, Unterhaltungs- und Eventzentrum, mit eigenem Health Club samt top-modernem Fitnessbereich auf 800 Quadratmeter, einer Fun & Gaming Zone mit Bowling, Tischfußball, Eishockey, Darts, Playstation 5 und Gaming-Turnieren, sowie der 500 Quadratmeter großen Ventus Hall für verschiedenste Events. Schließlich ist Punta Skala auch ein Ziel für Feinschmecker und verwöhnt mit mehreren Spitzenrestaurants, darunter dem renommierten veganen Tian Bistro am Meer, das von Sternekoch Paul Ivic betrieben wird.Seit 2021 setzt die Falkensteiner Michaeler Tourism Group (FMTG) auf die Modernisierung und Erweiterung des Falkensteiner Resort Punta Skala auf der gleichnamigen Halbinsel im kroatischen Zadar. Nach umfassenden Renovierungsarbeiten im Falkensteiner Family Hotel Diadora, das letzten Sommer als Fünf-Sterne-Family-Hotel wiedereröffnet wurde, wird das Portfolio in diesem Sommer um fünf Luxusvillen erweitert.Mehr Fotos unter: https://falkensteiner.canto.global/b/RP9VVÜber die Falkensteiner Gruppe:Die FMTG - Falkensteiner Michaeler Tourism Group AG ist eines der führenden Tourismusunternehmen in privater Hand in sechs europäischen Ländern. Unter ihrem Dach vereint sie die Bereiche Falkensteiner Hotels & Residences mit derzeit 27 Vier- und Fünf-Sterne-Hotels, drei Appartement-Anlagen und einem Premium Campingplatz, die FMTG Development, die FMTG Invest und den Tourismusberater Michaeler & Partner.