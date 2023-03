Stuttgart (ots) -Stuttgart: In der öffentlichen Sitzung des Landesrundfunkrats Baden-Württemberg am 24. März 2023 wurde Nicola May in Ihrem Amt als Vorsitzende bestätigt und Alexander Strobel zum stv. Vorsitzenden gewählt.Nicola May gehört dem Aufsichtsgremium seit dem 1. August 2011 an und wurde am 25. September 2020 zur Vorsitzenden des Landesrundfunkrats Baden-Württemberg gewählt. Davor war sie sieben Jahre stv. Vorsitzende. Nicola May wird durch den Landesverband des Deutschen Bühnenvereins in das Aufsichtsgremium des SWR entsendet.Alexander Strobel ist seit dem 01.12.2020 Mitglied im Rundfunkrat. Er wird durch den Landesjugendring Baden-Württemberg entsendet.Vorsitzende Nicola May: Regionalität und verlässliche Informationen wichtiger denn jeDer öffentlich-rechtliche Rundfunk steht vor immensen Herausforderungen. Neue Mediennutzungen und politische und gesellschaftliche Entwicklungen haben eine nie dagewesene Dynamik. Die Landessender als kleinste Einheiten haben deshalb vielleicht eine noch größere Bedeutung als früher: die Menschen in der Region zu hören und von ihnen als zuverlässige Informationsquelle wahrgenommen zu werden.Ich freue mich, den Sender und das Gremium in dieser Zeit noch weiter zu begleiten.Alexander Strobel: Regionalität als Schatz des SWRAls jemand, der tief in der Region verwurzelt und engagiert ist, bin ich überzeugt, dass der SWR an den Themen vor Ort dran ist und dranbleiben muss. Der SWR muss in den Regionen über die Regionalstudios stets ein offenes Ohr haben und sich diesen Schatz auch zukünftig bewahren.Halbzeitwahlen nach 30 Monaten AmtszeitDie Amtszeit der SWR-Gremienmitglieder beträgt fünf Jahre. Die Vorsitzenden sowie deren Stellvertreter werden in ihrem Amt lediglich für die Hälfte der Amtszeit gewählt. Nach der Dauer von 30 Monaten stehen deshalb die sogenannten Halbzweitwahlen an. Die Neuwahl des stv. Vorsitzenden war notwendig geworden, da der bisherige Amtsinhaber Kai Rosenberger nicht mehr für das Amt kandidiert hat.Informationen zum Landesrundfunkrat Baden-WürttembergDer Landesrundfunkrat Baden-Württemberg berät den:die Intendant:in und den:die Direktor:in des Landessenders bei der Gestaltung des Landesprogramms. Desweiteren berät das Gremium den Haushaltsplanentwurf. Der Landesrundfunkrat wählt die:den Direktor:in des Landessenders Baden-Württemberg auf Vorschlag des:der Intendant:in. Der Landesrundfunkrat wird für die Dauer von fünf Jahren aus den Mitgliedern des Rundfunks- und Verwaltungsrats aus Baden-Württemberg gebildet. Das Gremium hat 64 Mitglieder. (https://www.swr.de/gremien/landesrundfunkraete/landesrundfunkrat-vorsitzende-mitglieder-bw-100.html)Der Landesprogrammausschuss Baden-Württemberg (https://www.swr.de/gremien/landesrundfunkraete/landesrundfunkrat-programmausschuss-bw-100.html) ist ein trimedialer Programmausschuss des Landesrundfunkrats. Die Hauptaufgabe des Landesprogrammausschusses liegt in der ständigen Beobachtung und Beratung derjenigen Programmangelegenheiten, die in den Zuständigkeitsbereich des:der jeweiligen Direktors:Direktorin des Landessenders Baden-Württemberg fallen.Original-Content von: SWR Gremien, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158807/5471427