München (ots) -Clemens J. Setz: Monde vor der LandungDie Erde ist eine Kugel - aber sie ist hohl, und wir leben nicht auf ihrer Außen-, sondern auf ihrer Innenseite. Kompletter Nonsens? Nicht für Peter Bender, Verfechter der "Hohlwelttheorie", genialischer Phantast, verschrobener Egozentriker und Held von Clemens J. Setz' neuem Roman. Diesen Peter Bender gab es wirklich, er gründete zwischen den Weltkriegen in Worms eine kleine Religionsgemeinschaft, die solch kruden Theorien anhing. Büchner-Preisträger Clemes J. Setz stürzt sich in die Gedankenwelt dieses Querdenkers, in die ideologisch aufgeheizten Zwanziger Jahre, und schildert - durchaus empathisch - ein Leben zwischen Träumerei, Größenwahn und zuletzt bitterer Tragik. Auch wenn die "Hohlwelttheorie" nicht überlebt hat: vieles scheint in unserer Zeit der "alternativen Fakten" unheimlich gegenwärtig.Milena Michiko Flasar: Oben Erde, unten Himmel"Kodokushi" - so nennt man in Japan den einsamen Tod. Irgendwo in der großen Stadt stirbt ein Mensch, und niemand bemerkt es, niemand vermisst ihn. Am Ende kommen die Bestatter, und ein Reinigungstrupp räumt die Wohnung auf. Suzu, die alleinstehende Heldin in Milena Michiko Flasars neuem Roman, hat, ohne recht zu wissen, was sie erwartet, bei solch einer Reinigungsfirma angeheuert. Ihr vorheriger Chef hatte ihr zu einem Job geraten, bei dem sie so wenig wie möglich mit Menschen zu tun hat. Die Welt, die sich ihr im neuen Beruf auftut, ist aber nicht nur tragisch und trist. Leicht und mit leisem Humor entwirft die Wienerin Milena Michiko Flasar die Geschichte einer jungen Frau, die trotz all der einsamen Tode ihre eigene Einsamkeit überwinden kann.Denis Scheck empfiehlt den Fantasy-Roman "Babel" von Rebecca F. Kuang.Und wie immer: die besten und schlechtesten Bestseller - diesmal Belletristik.Moderation: Denis ScheckRegie: Andreas AmmerRedaktion: Christoph Bungartz (NDR), Armin Kratzert (BR), Katrin Schumacher (MDR), Simone Thielmann (WDR)