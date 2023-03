Duisburg (ots) -Auch in diesem Jahr kürte die Unternehmensberatung CLEVIS die Kindernothilfe zu einem der besten deutschen Arbeitgeber für angehende Fach- und Führungskräfte. Im Rahmen des Future Talent Reports wählten die befragten Praktikantinnen, Praktikanten und Werkstudierenden die Kinderrechtsorganisation auf Platz 3. "Gefragte Future Talents durch attraktive Praktika möglichst früh und verlässlich mit Arbeitgebern wie der Kindernothilfe zusammenzubringen, wird hinsichtlich des fortschreitenden Fachkräftemangels immer wichtiger. Deshalb freuen wir uns umso mehr über diese großartige Bewertung und die Unterstützung unserer Praktikantinnen und Praktikanten sowie unseren Werkstudierenden", betont Kindernothilfe-Vorstandsmitglied Jürgen Borchardt.CLEVIS vergab die Auszeichnung zum 13. Mal. In dieser deutschlandweit größten Studie zum Thema Arbeitgeberqualität mit 2.950 teilnehmenden Praktikantinnen und Praktikanten sowie Werkstudierenden wünschen sich derzeit 80 % der Befragten im Anschluss an ihr Arbeitsverhältnis eine Festanstellung. "Schon seit Längerem beobachten wir, dass sich viele auch über den Zeitraum des Praktikums hinaus eine enge Zusammenarbeit oder sogar eine langfristige Beschäftigung bei der Kindernothilfe wünschen. Dazu gehört natürlich auch eine transparente Kommunikation möglicher Übernahmechancen", so Petra Niederau, Head of Human Relations der Kindernothilfe. "Neben familienfreundlichen Arbeitsbedingungen, die sich durch Hybrid-Arbeitsplätze und flexible Arbeitszeiten auszeichnen, rücken für viele Nachwuchstalente der Generationen X und Y auch umfassende interne und externe Networking-Möglichkeiten sowie eine konstruktive Führungskräftekommunikation in den Vordergrund", weiß Janina Menzer, HR-Managerin bei der Kindernothilfe.Die Kindernothilfe ließ in diesem Jahr Unternehmen wie Dr. Oetker, SAP und Carl Zeiss hinter sich. Zudem schaffte sie es in puncto Markenimage, das die Außenwahrnehmung von Organisationen widerspiegelt, in die TOP 10: Hier belegte sie ebenfalls Platz 3 und schnitt damit noch besser ab als im Vorjahr. Für das Ranking wurden Aspekte wie die Zufriedenheit der Future Talents mit ihrem Arbeitsverhältnis, die Erfüllung ihrer Erwartungen im Praktikum bzw. Werkstudium sowie die Quote ihrer Weiterempfehlungen berücksichtigt.Die Kindernothilfe schreibt regelmäßig Praktikumsstellen in verschiedenen Bereichen aus. Weitere Informationen gibt es unter: www.kindernothilfe.de/jobs-und-karriereAls eine der größten christlichen Kinderrechtsorganisationen in Europa schützt, stärkt und fördert die Kindernothilfe mehr als 2,3 Millionen Kinder und ihre Familien und Gemeinschaften in insgesamt 33 Ländern, um ihre Lebensbedingungen nachhaltig zu verbessern.Pressekontakt:Angelika Böhling, Pressesprecherinangelika.boehling@kindernothilfe.deTelefon 0203.7789-230Original-Content von: Kindernothilfe e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/40844/5471436