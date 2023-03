Die Aktie von BioNTech hat in der laufenden Woche erneut Federn lassen müssen. Belastet hat in dieser Woche unter anderem die Meldung, dass China seinen ersten selbstentwickelten mRNA-Impfstoff gegen das Coronavirus zugelassen hat. Für Anleger richtet sich nun der Blick auf die kommende Woche. Dann veröffentlicht BioNTech seine Geschäftszahlen.Der chinesische Pharmakonzern CSPC teilte in dieser Woche mit, dass das von ihm entwickelte Vakzin von der zuständigen Aufsichtsbehörde Notfallzulassung erhalten ...

