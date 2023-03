Eine Daumenregel besagt, dass auf mittlere bis lange Sicht an der Börse zwischen sieben und neun Rendite pro Jahr möglich sind. Vor diesem Hintergrund überrascht das Ergebnis einer Studie, wonach US-Privatanlegerinnen und -anleger in den letzten 21 Jahren gerade einmal auf 3,6 Prozent pro Jahr kamen. Wieso das so ist und wie man sich davor schützen kann, teuer zu kaufen und billig zu verkaufen, dem gehen die AKTIONÄR-Redakteure Tim Temp und Benjamin Heimlich in der 72. Folge des einfach börse-Podcasts ...

