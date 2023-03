Köln - In einem Parkhaus am Flughafen Köln/Bonn soll ein Mann am Freitag mit einem Fahrzeug absichtlich mehrere Fußgänger angefahren und verletzt haben. Auch mehrere Autos seien beschädigt worden, sagte ein Polizeisprecher am Mittag.



Es gebe Hinweise darauf, dass der Fahrer "psychisch auffällig" sei, hieß es. Bei der Festnahme soll der Mann heftigen Widerstand geleistet haben, auch Polizeibeamte wurden verletzt. Weitere Details, auch über die Schwere der Verletzungen aller Beteiligten, wurden zunächst nicht bekannt.

