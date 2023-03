Am deutschen Aktienmarkt ist weiterhin die Unsicherheit groß: Zum einen über die Zukunft des Finanzsektors, zum anderen über die zukünftigen geldpolitischen Rahmenbedingungen. Drittens herrscht Sorge über die wirtschaftlichen Aussichten in der Eurozone, weshalb der DAX auch heute wieder an Boden verliert. Vor allem die Banken stehen im Fokus sowie Vonovia, die ihren Abwärtstrend fortsetzt. Alle wichtigen Themen im Video.

