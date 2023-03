Gold als sicherer Hafen gefragt.

Richard Pfadenhauer,

UniCredit Bank

Gold steht bei Investoren aktuell hoch im Kurs und stößt zum dritten Mal in knapp zwei Jahren in den Bereich von 2.000 US-Dollar vor. Im Sommer 2020 trieb die Corona-Pandemie den Preis des Edelmetalls in diese Region ehe sich im Herbst die Zulassung von Impfstoffen abzeichnete. Im Februar 2022 begann der Ukraine-Krieg und viele Investoren schichteten Teile ihrer Position in sichere Anlagen wie Gold um. Seit Herbst 2022 hat der US-Dollar gegenüber zahlreichen Währungen eingebüßt. Die US-Realrendite ist zwar weiterhin negativ. Allerdings ist die Rate deutlich gestiegen. Beides stützte den Goldpreis. In den zurückliegenden Tagen sorgten Nachrichten aus dem Bankensektor für Nervosität bei den Investoren und schürte Umschichtungen in Gold. Meldungen zufolge flossen in den zurückliegenden Handelstagen allein in den weltweit größten Gold-ETF rund 600 Millionen US-Dollar. Damit stieg der Goldbestand im SPDR Gold ETF in den vergangenen beiden Wochen um mehr als acht Tonnen auf 923,11 Tonnen. Die Notenbanken sicherten dem Bankensektor ihre Unterstützung zu. Die Kursentwicklungen an den Aktienmärkten signalisiert jedoch weiterhin eine hohe Unsicherheit unter den Investoren.

Chart: Gold

Widerstandsmarken: 2.009/2.051/2.080/2.150 USD

Unterstützungsmarken: 1.830/1.900/1.950

Der Goldpreis hat sich in den vergangenen Tagen an die 2.000 US-Dollarmarke herangetastet und zeitweise gar über diese Marke geschielt. Damit hat sich der Ausbruch über das Februarhoch von 1.950 US-Dollar bestätigt. Aktuell zeigt das Edelmetall ein starkes Aufwärtsmomentum. Dabei stößt es jedoch immer wieder an die Obergrenze des Bollinger-Bands. Gelingt der Ausbruch über das Hoch der laufenden Woche von 2.009 US-Dollar, besteht die Chance auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends bis in den Bereich des Allzeithochs von 2.050 US-Dollar (Tagesschlusskurs). Im weiteren Verlauf findet der Goldpreis im Bereich von 2.080 US-Dollar einen Kreuzwiderstand (Allzeithoch, 138,2%-Retracementlinie). Unterstützung bietet aktuell das Februarhoch bei 1.950 US-Dollar. Rücksetzer auf dieses Level dürften das derzeit bullishe Bild nicht trüben und könnten von Goldbullen als Einstiegschance betrachtet werden. Sinkt die Notierung allerdings unter dieses Level droht eine Konsolidierung bis 1.900 US-Dollar.

Gold in USD; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 21.01.2021-24.03.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Gold in USD; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 16.03.2015 - 24.03.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Investmentmöglichkeiten

Turbo Open End Long für eine Spekulation auf einen Anstieg des Goldpreises

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in USD Knock-Out Barriere in USD Hebel Letzter Bewertungstag Gold HC51TU 10,61 1.876,463306 1.876,463306 15,2 Open End Gold HC2APC 17,53 1.801,162145 1.801,162145 10,0 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 24.03.2023; 10:30 Uhr

Turbo Open End Short für eine Spekulation auf einen Rückgang des Goldpreises

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in USD Knok-Out Barriere in USD Hebel Letzter Bewertungstag Gold HR0HX2 10,54 2.100,73034 2.100,73034 -17,7 Open End Gold HB46HS 16,88 2.169,038106 2.169,038106 -10,9 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 24.03.2023; 10.30 Uhr

Funktionsweisen der HVB Produkte

