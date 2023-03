Leipzig (ots) -Zur Neueröffnung eines der modernsten Planetarien Europas präsentiert MDR WISSEN die neue Doku "Himmelsmaschine - Ein neues Planetarium entsteht". Zur MDR-Mittendrin-Preview in Kooperation mit der Stadt Halle (Saale) laden wir Sie herzlich ein:"Himmelsmaschine - Ein neues Planetarium entsteht"Am Donnerstag, 30. März 2023,Beginn um 19.30 UhrPlanetarium Halle, Holzplatz 5, 06110 Halle (Saale)Nach der Begrüßung durch MDR-Programmdirektorin Jana Brandt wird die neue Doku-vorab zu sehen sein. Außerdem gibt es im Anschluss an die Preview eine Gesprächsrunde mit Dirk Schlesier (Leiter des Planetariums), Rita Kundt (Autorin des Films) und Daniela Schmidt (Moderatorin MDR WISSEN).Im Rahmen der Preview gibt es die Möglichkeit für kurze Interviews: u.a. mit Jana Brandt, MDR-Programmdirektorin sowie den Teilnehmenden der Gesprächsrunde.Bitte geben Sie uns bis zum 29. März per E-Mail an presse@mdr.de Bescheid, ob wir für Sie Medienplätze reservieren dürfen.Zum Ablauf am 27. Februar19.00 Uhr: Einlass19.30 Uhr: Filmvorführung mit anschließender Gesprächsrunde21.30 Uhr: Ende der VeranstaltungZur DokuVon der Himmelsscheibe von Nebra über jahrhundertealte Sternwarten bis zur Erfindung des ersten modernen Planetariums in Jena: Die Faszination für den Blick in die Sterne hat in Mitteldeutschland eine lange Tradition. Nun öffnet nach vierjähriger Bauzeit in Halle ein Planetarium, das den technischen Standard für Planetarien neu definiert. Geschaffen wurde ein Begegnungsort für Fans der Astronomie und ein Zentrum der Wissenschaftsvermittlung für die gesamte Region.MDR WISSEN hat die Bauarbeiten von Anfang an verfolgt. In der Doku "Himmelsmaschine - Ein neues Planetarium entsteht" erfahren die Zuschauerinnen und Zuschauer, welche Herausforderungen beim Bau zu bewältigen waren und warum die eingesetzte Technik mit den alten Sternenprojektoren nur noch wenig gemein hat.Genauso thematisiert die Doku die Entwicklung der optischen Industrie in Mitteldeutschland, insbesondere die Entwicklung der sogenannten Projektionsplanetarien, die untrennbar mit der Firma Zeiss in Jena verbunden sind. Einen besonderen Blick wirft der Film dabei auf die Menschen hinter der Technik, ohne deren Erfindungsreichtum die Astronomie vermutlich nie die Bedeutung für die Region erfahren hätte, die sie heute hat.Die Doku ist ab 30. März in der ARD Mediathek und am 2. April, 22.20 Uhr im MDR-Fernsehen zu sehen.Pressekontakt:MDR, Presse und Information, Alexander Hiller, Tel.: (0341) 3 00 64 72, E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/5471593